Фахівець вважає, що публічна поведінка дружини майбутнього короля Великобританії з роками все більше змінюється.

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Експерт з мови тіла проаналізував поведінку Кейт Міддлтон на BAFTA-2023. Про це пише Yahoo.

Вивчивши фотографії останньої появи принца Вільяма та його дружини на червоній доріжці, експерт з мови тіла Даррен Стентон дійшов цікавого висновку про поведінку принцеси Уельської на церемонії нагородження "британським Оскаром" у Лондоні.

Стентон поділився, що принцеса Кетрін поводила себе "зовсім по-іншому", ніж тоді, коли пара дебютувала на червоній доріжці BAFTA в лютому 2017 року.

"[Кейт] не виглядала такою впевненою в собі та здавалася більш нервовою, що вплинуло на її гардероб", — зазначив експерт.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон на BAFTA-2023 Фото: Getty Images

Стентон продовжив: "Наразі Кейт не боїться одягнути щось трохи сміливіше і поводиться зовсім по-іншому. Тепер вона переходить до людини з елегантністю, чесністю та правдивістю. Мова її тіла повністю відповідає впевненій людині, якою вона стала".

"Кейт прийняла набагато більший рівень самовпевненості", — пояснив Стентон. "На останніх BAFTA Кейт часто бачили, як вона гуляла сама без свого чоловіка Вільяма, впевнено та невимушено. Вона дуже виросла і розвинулася в свою особистість і важливого члена королівської родини, тому її світи відійшли від її попередньої зовнішності".

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму перед тим, як вдарити його по сідницях на публіці.

Також Фокус писав про улюблену весняну сумочку Кейт Міддлтон.