Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы (фото)

Принц и принцесса Уэльские посетили футбольный поединок Англии и Уэльса.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон повторила культовый образ матери своего мужа — принцессы Дианы. Об этом пишет Tatler.

Мама трех и будущий король Великобритании накануне наблюдали за поединком Англии против Уэльса в матче шести наций в Кардиффе.

Принцесса Уэльская выбрала для очередного официального выхода в свет бело-красное пальто с принтом "гусиные лапки" от Кэтрин Уокер, в котором она дебютировала во время визита в Стокгольм в 2018 году. Дополнением образа стали игривые большие красные пуговицы и подол длиной до колен. В руках жена принца Уильяма держала лаконичную белую сумочку.

Тем временем старший сын короля Карла III был одет в классический черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям

Новый образ Кэтрин Миддлтон повторяет культовый костюм Moschino, который принцесса Диана продемонстрировала на крестинах принцессы Евгении в декабре 1990 года.

Бывшая жена старшего сына усопшей Елизаветы II неоднократно носила эффектный ансамбль — красно-белый блейзер и контрастную черно-белую юбку — в частности, во время официального визита в Канаду в следующем году.

[ + – ] Принцесса Диана в 1990 году Фото: Getty Images

Напомним, как выглядит любимая весенняя сумочка принцессы Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об анализе поведения Кейт Миддлтон во время BAFTA-2023.