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Стиль життя

Кейт Міддлтон повторила культовий образ принцеси Діани (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Принц та принцеса Уельські відвідали футбольний поєдинок Англії та Уельсу.

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41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон повторила культовий образ матері свого чоловіка — принцеси Діани. Про це пише Tatler.

Мама трьох та майбутній король Великобританії напереодні спостерігали за поєдинком Англії проти Уельсу в матчі шести націй у Кардіффі.

Принцеса Уельська обрала для чергового офіційного виходу у світ біло-червоне пальто з принтом "гусячі лапки" від Кетрін Вокер, у якому вона дебютувала під час візиту до Стокгольма у 2018 році. Доповненням образу стали грайливі великі червоні ґудзики та поділ завдовжки до колін. У руках дружина принца Вільяма тримала лаконічну білу сумочку.

Тим часом старший син короля Карла ІІІ був одягнутий у класичний чорний костюм з білою сорочкою та червоною краваткою.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Новий образ Кетрін Міддлтон повторює культовий костюм Moschino, який продемонструвала принцеса Діана на хрестинах принцеси Євгенії в грудні 1990 року.

Колишня дружина старшого сина покійної Єлизавети ІІ неодноразово носила ефектний ансамбль — червоно-білий блейзер і контрастну чорно-білу спідницю — зокрема під час офіційного візиту до Канади наступного року.

Принцеса Діана в 1990 році Fullscreen
Принцеса Діана в 1990 році
Фото: Getty Images

Нагадаємо, як виглядає улюблена весняна сумочка принцеси Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про аналіз поведінки Кейт Міддлтон під час BAFTA-2023.