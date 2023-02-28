Фанаты заметили интересную деталь на новых фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Накануне королевская пара посетила спортивное событие.

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Фанаты заметили интересные детали на новых фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне принц и принцесса Уэльские были почетными гостями матча по регби между Уэльсом и Англией. Будучи покровителем валлийского регбийного союза, старший сын Карла III был там, чтобы болеть за Уэльс, тогда как его жена, покровительница регбийного союза, поддерживала Англию.

В конце концов Англия победила своих соперников в Кардиффе со счетом 20-10.

После матча обе королевские персоны отправились в раздевалки, чтобы встретиться со своими командами. Позже фотографии были опубликованы в официальном аккаунте пары в Instagram – и королевские фанаты не могли не заметить удивительную деталь на одном из снимков супруги будущего короля Великобритании.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на спортивном событии

На одном изображении показано, как принцесса сидела рядом со спортсменом Маро Итодже, смеясь, когда он тянется к кому-то, кто фотографирует пару. Позже Маро сам поделился фотографиями в соцсетях.

"Это одноразовая камера на фото 2?!" один фанат заметил, а другой добавил: "Я тоже это заметил! Внушает воспоминания".

У третьего было возможно объяснение использованию ретро-камеры. "Вероятно мобильные телефоны запрещено использовать на частных встречах по соображениям безопасности. Хорошая идея, если это причина, они могут расслабиться и быть без охраны".

Напомним, Кейт Миддлтон повторила культовый образ матери своего мужа.

Также Фокус писал о любимой сумочке Кейт Миддлтон на весну 2023 года.