Фанаты заметили интересную деталь на новых фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Накануне королевская пара посетила спортивное событие.
Фанаты заметили интересные детали на новых фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Hello Magazine.
Накануне принц и принцесса Уэльские были почетными гостями матча по регби между Уэльсом и Англией. Будучи покровителем валлийского регбийного союза, старший сын Карла III был там, чтобы болеть за Уэльс, тогда как его жена, покровительница регбийного союза, поддерживала Англию.
В конце концов Англия победила своих соперников в Кардиффе со счетом 20-10.
После матча обе королевские персоны отправились в раздевалки, чтобы встретиться со своими командами. Позже фотографии были опубликованы в официальном аккаунте пары в Instagram – и королевские фанаты не могли не заметить удивительную деталь на одном из снимков супруги будущего короля Великобритании.
На одном изображении показано, как принцесса сидела рядом со спортсменом Маро Итодже, смеясь, когда он тянется к кому-то, кто фотографирует пару. Позже Маро сам поделился фотографиями в соцсетях.
"Это одноразовая камера на фото 2?!" один фанат заметил, а другой добавил: "Я тоже это заметил! Внушает воспоминания".
У третьего было возможно объяснение использованию ретро-камеры. "Вероятно мобильные телефоны запрещено использовать на частных встречах по соображениям безопасности. Хорошая идея, если это причина, они могут расслабиться и быть без охраны".
Напомним, Кейт Миддлтон повторила культовый образ матери своего мужа.
Также Фокус писал о любимой сумочке Кейт Миддлтон на весну 2023 года.