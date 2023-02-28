Фанати помітили цікаву деталь на нових фото Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Напередодні королівська пара відвідала спортивну подію.

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Фанати помітили цікаві деталі на нових фото Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні принц і принцеса Уельські були почесними гостями матчу з регбі між Уельсом і Англією. Будучи покровителем валлійського регбійного союзу, старший син Карла ІІІ був там, щоб вболівати за Уельс, тоді як його дружина, покровителька регбійного союзу, підтримувала Англію.

Зрештою, Англія перемогла своїх суперників у Кардіффі з рахунком 20-10.

Після матчу обидві королівські персони вирушили до роздягалень, щоб зустрітися зі своїми командами. Пізніше фотографії були опубліковані в офіційному акаунті пари в Instagram – і королівські фанати не могли не помітити дивовижну деталь на одному зі знімків дружини майбутнього короля Великобританії.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на спортивній події

На одному зображенні показано, як принцеса сиділа поруч зі спортсменом Маро Ітодже, сміючись, коли він тягнеться до когось, хто фотографує пару. Пізніше Маро сам поділився фотографіями в соцмережах.

"Це одноразова камера на фото 2?!" один фанат зауважив, а другий додав: "Я теж це помітив! Навіює спогади".

У третього було можливе пояснення використання ретро-камери. "Ймовірно, мобільні телефони заборонено використовувати на приватних зустрічах з міркувань безпеки. Гарна ідея, якщо це причина, вони можуть розслабитися і бути без охорони".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила культовий образ матері свого чоловіка.

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