В кремовом пальто и юбке Zara за 900 гривен: Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в Уэльсе

Принцесса уже давно является поклонницей уличного бренда и часто выходит на королевские мероприятия в вещах Zara.

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В преддверии Дня Святого Давида принц и принцесса Уэльские посещают страну, чтобы встретиться с местными сообществами, а также поддержать инициативы в области психического здоровья. Об этом пишет Daily Mail.

Супруги начали свой насыщенный день с посещения реабилитационного центра Brynawel недалеко от города Понтиклун, где в настоящее время разрабатывается терапевтический сад. Кейт появилась в приподнятом настроении, надев элегантную белую водолазку и кремовое пальто с узорчатой юбкой Zara стоимостью 24 доллара (895 гривен).

Кейт, известная своей любовью к уличным брендам, регулярно носит вещи от Zara и сочетает доступные лейблы с дизайнерскими вещами. Принт "гусиные лапки" — один из фаворитов королевской семьи, и она регулярно выбирает различные украшения с этим рисунком.

Выбор носить смелый принт скромной герцогини также можно рассматривать как дань уважения принцессе Диане.

На сегодняшнем мероприятии Кейт нанесла макияж с розовой помадой и темными дымчатыми тенями.

Двухлетняя Кора Филлипс подарила принцессе Уэльской букет цветов. Повернувшись к девочке, ее мама Мишель сказала: "Мы только что встретили принцессу. Мы никогда этого не забудем".

Г-жа Филлипс сказала, что они живут неподалеку и купили цветы перед Днем Святого Давида 1 марта.

[ + – ] 2-летняя девочка дарит цветы Кейт Мидллтон Фото: Getty Images

Кейт и Уильям посетили реабилитационный центр Бринауэля, чтобы из первых рук узнать о работе, которую они проводят для поддержки тех, кто борется с последствиями наркотической и алкогольной зависимости. По прибытии в центр их встретили исполнительный директор Сью Гвин, менеджер Грейс Сэнсом и министр психического здоровья и благополучия правительства Уэльса Линн Нигл.

Во время визита пара пообщалась с клиентами и их семьями, чтобы узнать, как современные садовые сооружения и природа используются в рамках их терапии.

Пара также ознакомилась с планами новых терапевтических участков и сада, которые создаются благодаря поддержке, оказанной социальному предприятию Life at No.27 Королевским фондом в рамках пилотных проектов "воздействия на общество". Со временем Life at No.27 намеревается создать шесть терапевтических участков и садов в Южном Уэльсе, которые будут оказывать поддержку психическому здоровью местных сообществ.

Также королевская чета приняла участие в занятиях по велоспорту во время посещения центра отдыха и фитнеса Aberavon в Порт-Талботе, чтобы узнать, как спорт и физические упражнения могут поддерживать психическое здоровье и благополучие.

После 45-секундного турнира между Кейт и Уильямом, принцесса была объявлена победительницей и ей вручили небольшой трофей.

Напомним, Кейт Миддлтон повторила культовый образ матери своего мужа.

Также Фокус писал о любимой сумочке Кейт Миддлтон на весну 2023 года.