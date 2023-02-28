У кремовому пальті та спідниці Zara за 900 гривень: Кейт Міддлтон із принцом Вільямом в Уельсі

Принцеса вже давно є шанувальницею вуличного бренду й часто виходить на королівські заходи у речах Zara.

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Напередодні Дня Святого Давида принц і принцеса Уельські відвідують країну, щоб зустрітися з місцевими спільнотами, а також підтримати ініціативи психічного здоров'я. Про це пише Daily Mail.

Подружжя розпочало свій насичений день з відвідування реабілітаційного центру Brynawel недалеко від міста Понтиклун, де зараз розробляється терапевтичний сад. Кейт з'явилася у піднесеному настрої, одягнувши елегантну білу водолазку та кремове пальто з візерунчастою спідницею Zara вартістю 24 долари (895 гривень).

Кейт, відома своєю любов'ю до вуличних брендів, регулярно носить речі від Zara та поєднує доступні лейбли з дизайнерськими речами. Принт "гусячі лапки" — один із фаворитів королівської родини, і вона регулярно вибирає різні прикраси з цим малюнком.

Вибір носити сміливий принт скромної герцогині також можна розглядати як шану принцесі Діані.

На сьогоднішньому заході Кейт нанссла макіяж із рожевою помадою і темними димчастими тінями.

Дворічна Кора Філліпс подарувала принцесі Уельській букет квітів. Повернувшись до дівчинки, її мама Мішель сказала: "Ми щойно зустріли принцесу. Ми ніколи цього не забудемо".

Пані Філліпс сказала, що вони живуть неподалік і купили квіти перед Днем Святого Давида 1 березня.

[ + – ] 2-річна дівчинка дарує квіти Кейт Мідлтон Фото: Getty Images

Кейт і Вільям відвідали реабілітаційний центр Брінауеля, щоб із перших рук дізнатися про роботу, яку вони проводять для підтримки тих, хто бореться з наслідками наркотичної та алкогольної залежності. Після прибуття у центр їх зустріли виконавча директорка С'ю Гвін, менеджер Грейс Сенсом і міністриня психічного здоров'я та благополуччя уряду Уельсу Лінн Нігл.

Під час візиту пара поспілкувалася з клієнтами та їхніми сім'ями, щоб дізнатися, як сучасні садові споруди та природа використовуються в межах їхньої терапії.

Пара також ознайомилася з планами нових терапевтичних ділянок і саду, що створюються завдяки підтримці, наданій соціальному підприємству Life at No.27 Королівським фондом у межах пілотних проєктів "впливу на суспільство". Згодом Life at No.27 має намір створити шість терапевтичних ділянок і садів у Південному Уельсі, які надаватимуть підтримку психічному здоров'ю місцевих спільнот.

Також королівське подружжя взяло участь у заняттях із велоспорту під час відвідування центру відпочинку та фітнесу Aberavon у Порт-Талботі, щоб дізнатися, як спорт і фізичні вправи можуть підтримувати психічне здоров'я та благополуччя.

Після 45-секундного турніру між Кейт і Вільямом, принцеса була оголошена переможницею і їй вручили невеликий трофей.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила культовий образ матері свого чоловіка.

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