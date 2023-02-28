Рената Литвинова кардинально изменила цвет волос (фото)

Актриса показала, как бы она выглядела брюнеткой.

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56-летняя российская актриса и кинорежиссер Рената Литвинова уже давно признанная икона моды и утонченного гламура. Платиновая блондинка с точеными чертами лица и ярко-красной помадой на губах, она производит впечатление женщины, над которой возраст не имеет власти. После того, как Россия вторглась в Украину, знаменитость уехала в Париж, лишь недавно приехав в Россию на юбилей мамы. 23 февраля родительнице артистки Алисе Михайловне исполнится 85 лет.

Кроме нежных фото с мамой, а также фотосессией, где повторила образы Алисы Михайловны с молодости, Литвинова опубликовала в сторис снимок, где позирует с темной короткой стрижкой. На первый взгляд кажется, что это ее настоящие волосы, но на самом деле Рената примерила парик, прическа которого очень похожа на прическу ее матери. О том, что это парик, свидетельствуют белые волосы, которые видны сзади.

[ + – ] Рената Литвинова с мамой Алисой Михайловной Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Литвинова почти год живет в Париже, где у нее есть двухкомнатная квартира, приобретенная в 2015 году. Она расположена недалеко от Сены и Триумфальной арки. . Она планировала жить там с дочерью Ульяной, но та поступила в Королевскую академию искусств и уехала в соседнюю Бельгию. Мама актрисы в силу возраста ехать во Францию отказалась и живет в Санкт-Петербурге.

В Париже Рената продолжает заниматься творчеством, снимается для журналов, выходит на подиумы и даже поставила моноспектакль "Кактус", музыку к которому написала ее близкая подруга Земфира, объявленная в РФ иноагентом.

Ранее Фокус писал, что послужило причиной отъезда Литвиновой из России.