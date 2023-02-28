Рената Литвинова кардинально змінила колір волосся (фото)

Акторка показала, як би вона виглядала брюнеткою.

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56-річна російська акторка та кінорежисерка Рената Литвинова вже давно визнана ікона моди та витонченого гламуру. Платинова блондинка з точеними рисами обличчя та яскраво-червоною помадою на губах, вона справляє враження жінки, над якою вік не має влади. Після того, як Росія вторглася в Україну, знаменитість поїхала в Париж, лише нещодавно приїхавши в Росію на ювілей мами. 23 лютого мамі артистки Алісі Михайлівні виповнилося 85 років.

Окрім ніжних фото з мамою, а також фотосесією, де повторила образи Аліси Михайлівни з молодості, Литвинова опублікувала у сторіс знімок, де вона позує з темною короткою стрижкою. На перший погляд здається, що це її справжнє волосся, але насправді Рената приміряла перуку, зачіска якої дуже схожа на зачіску її матері. Про те, що це перука, свідчить біле волосся, яке видно ззаду.

[ + – ] Рената Литвинова з мамою Алісою Михайлівною Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Литвинова майже рік живе в Парижі, де має двокімнатну квартиру, придбану в 2015 році. Вона розташована недалеко від Сени та Тріумфальної арки. Вона планувала жити там із дочкою Уляною, але та вступила до Королівської академії мистецтв і поїхала в сусідню Бельгію. Мама акторки через вік їхати у Францію відмовилася і живе в Санкт-Петербурзі.

У Парижі Рената продовжує займатися творчістю, знімається для журналів, виходить на подіуми і навіть поставила моновиставу "Кактус", музику до якої написала її близька подруга Земфіра, оголошена в РФ іноагенткою.

Раніше Фокус писав, що спричинило від'їзд Литвинової з Росії.