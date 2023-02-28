Все, что нужно знать о детях и внуках-подростках королевы Камиллы перед коронацией

Королева-консорт решила нарушить традицию королевской коронации в мае.

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Король Карл и его жена решили, что ее внуки, которых в основном держали в стороне от внимания публики, будут включены в службу Вестминстерского аббатства во время коронации 6 мая. Об этом пишет Hello.

Сообщается, что старший внук Карла, принц Джордж, также примет участие в историческом событии.

Такое решение посылает сильный сигнал единства и подчеркивает смешанную семью пары: оба разведены и у обоих есть дети.

Камилла очень гордая бабушка пятерых внуков. У ее сына Тома Паркера Боулза — 15-летняя Лола и 13-летний Фредди, а у ее дочери Лоры Лопес — 15-летняя Элиза и 13-летние близнецы Луи и Гас.

[ + – ] Королева Камилла с Томом Паркер Боулз и Лорой Лопес Фото: Getty Images

У нее очень сильная связь с подростками, которые называют ее "Гага". То же самое делает и ее муж, который читал им истории из серии книг о Гарри Поттере и даже развлекал их показами.

Считается, что Камилла мило сослалась на старшую внучку Лолу во время интервью Vogue в 2022 году, когда она рассказала: "Я каждый день занимаюсь Wordle со своей внучкой. Она пишет мне: "Я сделала это за три", а я отвечаю: "Извини, я сегодня сделала это за два". Это очень приятно, когда тебе говорят, какой ты гениальный!"

Кроме того, в 2011 году Элиза была удостоена чести быть подружкой невесты на свадьбе принца Уильяма и принцессы Кейт. На фото видно, как ее взял на руки сводный дедушка, тогдашний принц Чарльз, на балконе Букингемского Дворцы, чтобы девочка могла увидеть огромные толпы.

[ + – ] Балкон Букингемского Дворца в день свадьбы Кейт и Уильяма Фото: Getty Images

Королева-консорт также рассказала о своем регулярном общении с внуками.

"Очень приятно получить сообщение, — сказала она. Мы учимся у молодых людей и они учатся у нас тоже. Так было всегда".

А в интервью Mail+, чтобы отпраздновать свое 75-летие, тогдашняя герцогиня Корнуольская поделилась, что ее внуки познакомили ее с приложением для группового чата Houseparty, которое позволяет общаться до восьми человек. Камилла также рассказала, что ее младшие родственники показали ей, как пользоваться TikTok, популярность которого резко возросла в начале пандемии.

Камилла делит своих детей Тома и Лауру со своим бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом. Бывшая пара была жената с 1973 по 1995 год и после развода осталась в хороших отношениях.

[ + – ] Королева Камилла, Лора Лопес, Эндрю Паркер-Боулз, Том Паркер Боулз Фото: Getty Images

Напомним, жена Карла III пока называется "королевой-консортом", однако вскоре получит обновленный титул.

Также Фокус писал, что королева Камилла выбрала любимого дизайнера принцессы Дианы для пошива коронационного платья.