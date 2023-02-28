Все, що потрібно знати про дітей та онуків-підлітків королеви Камілли перед коронацією

Королева-консорт вирішила порушити традицію королівської коронації у травні.

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Король Карл та його дружина вирішили, що її онуки, яких переважно тримали осторонь уваги публіки, будуть включені до служби Вестмінстерського абатства під час коронації 6 травня. Про це пише Hello.

Повідомляється, що старший онук Карла, принц Джордж також візьме участь в історичній події.

Таке рішення надсилає сильний сигнал єдності і підкреслює змішану сім'ю пари: обидва розлучені і обоє мають дітей.

Камілла дуже горда бабуся п'ятьох онуків. У її сина Тома Паркера Боулза — 15-річна Лола та 13-річний Фредді, а в її дочки Лори Лопес — 15-річна Еліза та 13-річні близнюки Луї та Гас.

[ + – ] Королева Камілла з Томом Паркер Боулз та Лорой Лопес Фото: Getty Images

У неї дуже сильний зв'язок із підлітками, які називають її "Гага". Те саме робить і її чоловік, який читав їм історії із серії книг про Гаррі Поттера і навіть розважав їх показами.

Вважається, що Камілла мило згадала старшу внучку Лолу під час інтерв'ю Vogue у 2022 році, коли вона розповіла: "Я щодня займаюся Wordle зі своєю онукою. Вона пише мені: "Я зробила це за три", а я відповідаю: "Вибач, я сьогодні зробила це за два". Це дуже приємно, коли тобі кажуть, який ти геніальний!"

Крім того, у 2011 році Еліза була удостоєна честі бути подружкою нареченої на весіллі принца Вільяма та принцеси Кейт. На фото видно, як її взяв на руки зведений дідусь, тодішній принц Чарльз, на балконі Букінгемського Палацу, щоби дівчинка могла побачити величезні натовпи.

[ + – ] Балкон Букінгемського Палацу в день весілля Кейт та Вільяма Фото: Getty Images

Королева-консорт також розповіла про своє регулярне спілкування з онуками.

"Дуже приємно отримати повідомлення, — сказала вона. Ми вчимося у молодих людей і вони навчаються у нас теж. Так було завжди".

А в інтерв'ю Mail+, щоб відсвяткувати своє 75-річчя, тодішня герцогиня Корнуольська поділилася, що її онуки познайомили її з програмою для групового чату Houseparty, яка дозволяє спілкуватися вісьмом людям. Камілла також розповіла, що її молодші родичі показали їй, як користуватись TikTok, популярність якого різко зросла на початку пандемії.

Камілла ділить своїх дітей Тома та Лауру зі своїм колишнім чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом. Колишня пара була одружена з 1973 по 1995 рік і після розлучення залишилася в добрих стосунках.

[ + – ] Королева Камілла, Лора Лопес, Ендрю Паркер-Боулз, Том Паркер Боулз Фото: Getty Images

Нагадаємо, дружина Карла III поки що називається "королевою-консортом", проте незабаром отримає оновлений титул.

Також Фокус писав, що королева Камілла обрала улюбленого дизайнера принцеси Діани для пошиття сукні для коронації.