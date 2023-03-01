Шакира раскритиковала девушку бывшего Жерара Пике: "Ей есть место в аду"

Шакира сказала, что есть "место в аду" для женщин, которые не поддерживают других женщин, поскольку она продолжает публично осуждать своего бывшего Жерара Пике и его новую девушку.

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46-летняя колумбийская певица Шакира, личная жизнь которой после разрыва с 36-летним бывшим защитником сборной Испании и "Барселоны" Жераром Пике оказалась под пристальным внимание СМИ, рассказала в новом интервью для Canal Estrellas, что может быть полностью "самостоятельной" после того, как впервые "купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной".

"В аду есть место для женщин, которые не поддерживают других женщин. Я всегда была эмоционально очень зависима от мужчин, которых я любила. Я думаю, что смогла понять эту историю с другой точки зрения", — сказала девушка в беседе с журналистом Энрике Асеведо.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Исполнительница поделилась, что она "стала сильнее" после того, как столкнулась с "жизненными битвами" в свете того, что бывший бойфренд изменял ей со своей нынешней 23-летней девушкой Кларой Чиа Марти.

"Когда женщине приходится сталкиваться с жизненными битвами, она становится сильнее", — добавила Шакира.

[ + – ] Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Обладательница Грэмми сказала, что она сосредоточена на том, чтобы быть "львицей" для своих двух сыновей — 10-летнего Милана и 8-летнего Саши.

"Эта сила исходит из переживания болезненной потери, принятия ее, терпимости к разочарованию, понимания того, что жизнь не всегда приносит нам то, что мы хотим. Есть мечты, которые разбиты, и ты должен собрать осколки с земли и снова собраться вместе, а также быть примером для своих детей", — объяснила она.

[ + – ] Шакира с детьми Фото: Instagram shakira

Напомним, родители футболиста Жерара Пике — Жоан Пике и Монтсеррат Бернабеу — рассматривают возможность переезда из-за бурной жизни Шакиры, которая регулярно проводит огромные вечеринки, запускает фейерверки и собирает толпы фанатов у порога ее дома.

Также Фокус писал, что знаменитость выпустила новую композицию, посвященную ее расставанию с Пике, с которым она была вместе 12 лет и родила ему двоих сыновей. Ее первая песня наделала много шума.