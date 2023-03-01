Шакира раскритиковала девушку бывшего Жерара Пике: "Ей есть место в аду"
Шакира сказала, что есть "место в аду" для женщин, которые не поддерживают других женщин, поскольку она продолжает публично осуждать своего бывшего Жерара Пике и его новую девушку.
46-летняя колумбийская певица Шакира, личная жизнь которой после разрыва с 36-летним бывшим защитником сборной Испании и "Барселоны" Жераром Пике оказалась под пристальным внимание СМИ, рассказала в новом интервью для Canal Estrellas, что может быть полностью "самостоятельной" после того, как впервые "купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной".
"В аду есть место для женщин, которые не поддерживают других женщин. Я всегда была эмоционально очень зависима от мужчин, которых я любила. Я думаю, что смогла понять эту историю с другой точки зрения", — сказала девушка в беседе с журналистом Энрике Асеведо.
Исполнительница поделилась, что она "стала сильнее" после того, как столкнулась с "жизненными битвами" в свете того, что бывший бойфренд изменял ей со своей нынешней 23-летней девушкой Кларой Чиа Марти.
"Когда женщине приходится сталкиваться с жизненными битвами, она становится сильнее", — добавила Шакира.
Обладательница Грэмми сказала, что она сосредоточена на том, чтобы быть "львицей" для своих двух сыновей — 10-летнего Милана и 8-летнего Саши.
"Эта сила исходит из переживания болезненной потери, принятия ее, терпимости к разочарованию, понимания того, что жизнь не всегда приносит нам то, что мы хотим. Есть мечты, которые разбиты, и ты должен собрать осколки с земли и снова собраться вместе, а также быть примером для своих детей", — объяснила она.
Напомним, родители футболиста Жерара Пике — Жоан Пике и Монтсеррат Бернабеу — рассматривают возможность переезда из-за бурной жизни Шакиры, которая регулярно проводит огромные вечеринки, запускает фейерверки и собирает толпы фанатов у порога ее дома.
Также Фокус писал, что знаменитость выпустила новую композицию, посвященную ее расставанию с Пике, с которым она была вместе 12 лет и родила ему двоих сыновей. Ее первая песня наделала много шума.