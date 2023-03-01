Шакіра розкритикувала дівчину колишнього Жерарда Піке: "Їй є місце в пеклі"

Шакіра сказала, що є "місце в пеклі" для жінок, які не підтримують інших жінок, оскільки вона продовжує публічно засуджувати свого колишнього Жерарарда Піке та його нову дівчину.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра, особисте життя якої після розриву з 36-річним колишнім захисником збірної Іспанії та "Барселони" Жерародом Піке опинилася під пильною увагою ЗМІ, розповіла в новому інтерв'ю для Canal Estrellas, що може бути повністю "самостійною" після того, як уперше "купилася на історію про те, що жінці потрібен чоловік, щоб бути повноцінною".

"У пеклі є місце для жінок, які не підтримують інших жінок. Я завжди була емоційно дуже залежна від чоловіків, яких я любила. Я думаю, що змогла зрозуміти цю історію з іншого погляду", — сказала дівчина у розмові з журналістом Енріке Асеведо .

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Виконавиця поділилася, що вона "стала сильнішою" після того, як зіткнулася з "життєвими битвами" у світлі того, що колишній бойфренд зраджував їй зі своєю теперішньою 23-річною дівчиною Кларою Чіа Марті.

"Коли жінці доводиться стикатися з життєвими битвами, вона стає сильнішою", — додала Шакіра.

[ + – ] Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Власниця Греммі сказала, що вона зосереджена на тому, щоб бути "левицею" для своїх двох синів — 10-річного Мілана та 8-річного Сашка.

"Ця сила виходить із переживання хворобливої втрати, прийняття її, терпимості до розчарування, розуміння того, що життя не завжди приносить нам те, що ми хочемо. Є мрії, які розбиті, і ти маєш зібрати уламки із землі і знову відновитись, а також бути прикладом для своїх дітей", — пояснила вона.

[ + – ] Шакіра з дітьми Фото: Instagram shakira

Нагадаємо, батьки футболіста Жерарда Піке — Жоан Піке та Монтсеррат Бернабеу — розглядають можливість переїзду через бурхливе життя Шакіри, яка регулярно проводить величезні вечірки, запускає феєрверки та збирає натовпи фанатів біля порога її будинку.

Також Фокус писав, що знаменитість випустила нову композицію, присвячену її розлуці з Піке, з яким вона була разом 12 років і народила йому двох синів. Її перша пісня наробила багато галасу.