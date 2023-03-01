Джереми Реннер тренируется спустя два месяца после аварии: "Чего бы это ни стоило"

Актер делает "все возможное", чтобы полностью оправиться от почти смертельной аварии со снегоуборочной машиной почти два месяца назад.

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52-летний американский актер Джереми Реннер поделился в своей истории в Instagram видео о том, как он крутит педали одной ногой на велотренажере с помощью инструмента, похожего на ремень.

"Во что бы то ни стало", — подписал он видео.

На следующем слайде Реннер показал, что работает и над своим "психическим восстановлением", опубликовав фотографию "Книги пробуждения" Марка Непо.

Звезда "Соколиного глаза" 1 января 2023 года, спасая своего племянника, вылез из снеуборочной машины, которая наехала на Реннера и нанесла ему ряд травм. В частности, у актера было сломано около 30 костей, а также говорили об ампутации ноги. О возвращении к работе в кино пока речь даже не идет.

2 января 2023 года Реннер перенес операцию. Актер получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы. Уже 4 января он опубликовал первую фотографию после того, как попал в больницу из-за трагического инцидента. Тогда актер поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Также Фокус писал, что звезда "Мстителей" Джереми Реннер вернулся домой после больницы.