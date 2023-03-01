Джеремі Реннер тренується через два місяці після аварії: "Чого б це не коштувало"

Актор робить "все можливе", щоб повністю оговтатися від майже смертельної аварії зі снігоприбиральною машиною яке трапилось майже два місяці тому.

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52-річний американський актор Джеремі Реннер поділився у своїй історії в Instagram відео про те, як він крутить педалі однією ногою на велотренажері за допомогою інструмента, схожого на пояс.

"Будь-що", — підписав він відео.

На наступному слайді Реннер показав, що працює і над своїм психічним відновленням, опублікувавши фотографію книги "Пробудження" Марка Непо.

Зірка "Соколиного ока" 1 січня 2023 року, рятуючи свого племінника, виліз із снігоприбиральної машини, яка наїхала на Реннера і завдала йому кількох травм. Зокрема, у актора було зламано близько 30 кісток, а також говорили про ампутацію ноги. Про повернення до роботи в кіно поки що навіть не йдеться.

2 січня 2023 року Реннер переніс операцію. Актор отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми. Вже 4 січня він опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через трагічний інцидент. Тоді актор подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Також Фокус писав, що зірка "Месників" Джеремі Реннер повернувся додому після лікарні.