Герцогиня Йоркская рассказала о своем "кумире" королеве Елизавете и королевских корги

Герцогиня Йоркская и автор книги "Самая интригующая леди" рассказала, что всякий раз, когда знаменитые королевские корги "лают ни о чем, то это потому, что мимо проходит королева".

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63-летняя Сара, чей титул герцогиня Йоркская (и которая широко известна, как Ферги), рассказала в интервью People, что королева, которая умерла в сентябре в возрасте 96 лет после исторического 70-летнего правления, была ее "абсолютным кумиром".

"Она сразу тебя успокоила. . . потому что это ужасно, понимаешь? Раньше я сидела там часами, думая: "О, черт возьми, это чья-то целая жизнь, чтобы получить аудиенцию у королевы, а я сижу и пью чашку чая, — вспоминает герцогиня. Она была так блестяща в том, чтобы успокаивать. У нее была самая невероятная вера из всех людей, которых я когда-либо встречала. Она просто знала, что делать. Она знала, как заставить людей чувствовать себя хорошо".

В своей новой исторической художественной книге "Самая интригующая леди", которая выйдет 7 марта, герцогиня исследует тему "невидимых женщин" в истории, как и в своем первом бестселлере "Ее сердце как компас".

[ + – ] Книга Сары Фергюсон Фото: Скриншот

"Я был невидима для самой себя в течение очень долгого времени, и теперь я только начинаю как бы освобождаться и как бы прощупывать почву, верно?, — сказала Сара. Так что невидимые женщины для меня и голос из могилы имеют для меня решающее значение, поэтому я выбрала этот период в истории. Потому что, например, леди Маргарет и леди Мэри [реальные героини двух ее романов], все об их братьях писали, а о них нет. Поэтому я думаю, что моя настоящая любовь — взять из могилы невидимую женщину и сказать: "Правильно, это твоя история. Как бы ты хотел, чтобы она была рассказана?" Просто скажи".

[ + – ] Герцогиня Йоркская и королева Елизавета Фото: Getty Images

Фергюсон также поделилась, что если бы ей пришлось сегодня поговорить с королевой Елизаветой, она бы "рассказала ей о магнолиях в саду, потому что она любила их, и о первоцветах на берегах Виндзора, и о подснежниках. Ей бы понравились ее собачки".

Герцогиня усыновила двух корги монарха, Сэнди и Муика (произносится как "Мик"), подаренных королеве во время локдауна Сарой, ее бывшим мужем принцем Эндрю и их дочерьми — принцессой Беатрис и принцессой Евгенией.

Но уход за самыми известными питомцами Великобритании сопряжен с определенным стрессом.

"Они — национальные иконы, поэтому каждый раз, когда они бегут за белкой, я впадаю в панику, — делится герцогиня. Но они полны радости, и я всегда думаю, что когда они ни на что лают и в поле зрения нет белок, я думаю это потому что королева проходит мимо".

Напомним, бывшая жена принца Эндрю почтила память своей свекрови и опубликовала в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост о королеве Елизавете II

Также Фокус писал, что у Сары Фергюсон "нет суждений" о принце Гарри и Меган Маркл, поскольку они идут своим путем.