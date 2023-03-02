Герцогиня Йоркська розповіла про свого "кумира" королеву Єлизавету та королівських коргі
Герцогиня Йоркська та авторка книги "Найінтригувальніша леді" розповіла, що кожного разу, коли знамениті королівські коргі "гавкають ні про що, то це тому, що повз проходить королева".
63-річна Сара, чий титул герцогиня Йоркська (і яка широко відома як Фергі), розповіла в інтерв'ю People, що королева, яка померла у вересні у віці 96 років після історичного 70-річного правління, була її "абсолютним кумиром".
"Вона одразу тебе заспокоїла.. . бо це жахливо, розумієш? Раніше я сиділа там годинами, думаючи: "О, чорт забирай, це чиєсь ціле життя, щоб отримати аудієнцію у королеви, а я сиджу і п'ю чашку чаю, — згадує герцогиня. Вона була така блискуча в тому, щоб заспокоювати. Вона мала найнеймовірнішу віру з усіх людей, яких я коли-небудь зустрічала. Вона просто знала, що робити. Вона знала, як змусити людей почуватися добре".
У своїй новій історичній художній книзі "Найінтригувальніша леді", яка вийде 7 березня, герцогиня досліджує тему "невидимих жінок" в історії, як і у своєму першому бестселері "Її серце як компас".
"Я була невидима для самої себе протягом дуже довгого часу, і тепер я тільки починаю ніби звільнятися і ніби промацувати ґрунт, правильно? — сказала Сара. — Тож невидимі жінки для мене і голос із могили мають для мене вирішальне значення, тому я обрала цей період в історії. Тому що, наприклад, леді Маргарет і леді Мері [реальні героїні двох її романів], все про їхніх братів писали, а про них ні. Тому я думаю, що справжня любов — взяти з могили невидиму жінку і сказати: "Правильно, це твоя історія. Як би ти хотіла, щоб вона була розказана?" Просто скажи".
Фергюсон також поділилася, що якби їй довелося сьогодні поговорити з королевою Єлизаветою, вона б "розповіла їй про магнолії в саду, тому що вона любила їх, і про первоцвіти на берегах Віндзора, і про проліски. Їй сподобалися б її собачки".
Герцогиня усиновила двох коргі монарха, Сенді та Муїка (вимовляється як "Мік"), подарованих королеві під час локдауну Сарою, її колишнім чоловіком принцом Ендрю та їхніми дочками — принцесою Беатріс і принцесою Євгенією.
Але догляд за найвідомішими вихованцями Великої Британії пов'язаний з певним стресом.
"Вони — національні ікони, тому щоразу, коли вони біжать за білкою, я впадаю в паніку, — ділиться герцогиня. Але вони сповнені радості, і я завжди думаю, що коли вони ні на що гавкають і в полі зору немає білок, я думаю це тому, що королева проходить повз".
Нагадаємо, колишня дружина принца Ендрю вшанувала пам'ять своєї свекрухи й опублікувала у своєму Instagram-акаунті емоційний допис про королеву Єлизавету II
Також Фокус писав, що в Сари Фергюсон "немає суджень" про принца Гаррі та Меган Маркл, оскільки вони йдуть своїм шляхом.