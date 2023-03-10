Шакира с сыновьями улетела в Нью-Йорк (фото)

Певица появится в популярном американском шоу.

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Бывшая свекровь колумбийской певицы Шакиры может на некоторое время вздохнуть спокойно, поскольку артистка, живущая с ней через дорогу, взяла сыновей Сашу и Милана и улетела с ними в Нью-Йорк, сообщают западные СМИ. Знаменитость пригласили на "Вечернее шоу Джимми Фэллона", и это станет ее первым появлением на этой знаменитой программе.

В аэропорт Барселоны Шакира приехала при полном параде. Певица была одета в пуховик Dolce & Gabbana с цветочным принтом и подходящую бейсболку, сочетая свой образ с черными джинсами, белыми кроссовками, большими солнцезащитными очками и черной сумкой Balenciaga.

Саша и Милан надели светлые худи, спортивные штаны и белые кроссовки. Они держали мать за руку и выглядели весьма воодушевленными предстоящим полетом.

Шакира с сыновьями Сашей и Миланом в аэропорту Барселоны Фото: Getty

В одном из недавних интервью Шакира призналась, что именно с подачи своих сыновей записала "песню мести" для Жерара Пике в коллаборации с Bizarrap, которая принесла ей ошеломительный успех.

"Милан отправил голосовое сообщение Джейми, моему менеджеру. Он сказал: "Вы должны заставить мою маму спеть с Bizarrap"", — рассказала звезда, добавив, что дети подбрасывают ей много отличных идей.

"У них есть хорошие идеи и много критериев и мнений. Я всегда прислушиваюсь к их мнению. Им всегда есть что сказать", – подчеркнула Шакира.

В планах певицы – переезд в Майами 1 апреля, что кажется идеальным временем для семьи, так как это дает время Саше и Милане адаптироваться к новой школе. Правда, не исключено, что все может быть перенесено на июнь. Окончательного решения она еще не приняла.

Ранее Фокус писал, что Шакира пообещала новую песню, в которой ее бывшему опять достанется. Жерар Пике тем временем официально подтвердил свои отношения с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.