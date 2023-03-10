Шакіра із синами полетіла в Нью-Йорк (фото)

Співачка з'явиться в популярному американському шоу.

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Колишня свекруха колумбійської співачки Шакіри може на деякий час зітхнути спокійно, оскільки артистка, яка з нею живе через дорогу, взяла синів Сашу та Мілана й полетіла з ними до Нью-Йорка, повідомляють західні ЗМІ. Знаменитість запросили на "Вечірнє шоу Джиммі Феллона", і це буде її перша поява на цій знаменитій програмі.

В аеропорт Барселони Шакіра приїхала в повному параді. Співачка була одягнена в пуховик Dolce & Gabbana з квітковим принтом і відповідну бейсболку, поєднуючи свій образ із чорними джинсами, білими кросівками, великими сонцезахисними окулярами та чорною сумкою Balenciaga.

Саша та Мілан одягли світлі худі, спортивні штани та білі кросівки. Вони тримали матір за руку та здавалися дуже схвильованими майбутнім польотом.

Шакіра із синами Сашею та Міланом в аеропорту Барселони Фото: Getty

В одному з недавніх інтерв'ю Шакіра зізналася, що саме з подачі своїх синів записала "пісню помсти" для Жерара Піке в колаборації з Bizarrap, яка принесла їй приголомшливий успіх.

"Мілан відправив голосове повідомлення Джеймі, моєму менеджеру. Він сказав: "Ви повинні змусити мою маму заспівати з Bizarrap", — розповіла зірка, додавши, що діти підкидають їй багато чудових ідей.

"У них є хороші ідеї та багато критеріїв і думок. Я завжди прислухаюся до їхньої думки. У них завжди є що сказати", — наголосила Шакіра.

У планах співачки — переїзд у Маямі 1 квітня, що здається ідеальним часом для сім'ї, оскільки це дає час Саші та Мілану адаптуватися до нової школи. Щоправда, не виключено, що все може бути перенесене на червень. Остаточне рішення вона ще не ухвалила.

Раніше Фокус писав, що Шакіра пообіцяла нову пісню, в якій її колишньому знову дістанеться. Жерар Піке тим часом офіційно підтвердив свої стосунки з 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті.