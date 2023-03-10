Оскар-2023: когда и где можно посмотреть церемонию награждения

Ведущим церемонии в третий раз станет Джимми Киммел.

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До награждения самой главной кинематографической премией "Оскар" осталось совсем недолго. Она состоится 12 марта в 20:00, а ее трансляция начнется в 3:00 с 12 на 13 марта по киевскому времени, сообщает Еntertainment.

95-ая церемония награждения традиционно пройдет в театре Dolby, который вмещает в себя свыше трех тысяч человек. Там соберется вся киноэлита, а также гости из-за рубежа.

Оскар 2023 года будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC. Церемония также будет доступна для просмотра через несколько потоковых сервисов (которые часто предлагают бесплатную пробную подписку), включая Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV и FuboTV. Для украинцев мероприятие будет транслировать "Суспільне. Культура". Посмотреть трансляцию можно будет как по телевизору, так и в мобильном приложении.

Академия кинематографических искусств и наук объявила о нескольких изменениях в программе после неоднозначной трансляции 2022 года. На этот раз все 23 категории будут представлены в прямом эфире на мероприятии после того, как прошлогоднее решение о предварительной записи восьми конкурсных категорий вызвало негативную реакцию со стороны профессионалов отрасли.

Также, если в прошлом году церемонию вел Крис Рок, получивший пощечину от Уилла Смита за неуместную шутку о его жене, то в 2023-м на сцену в качестве ведущего выйдет комик Джимми Киммел, который уже вел "Оскар" в 2017 и 2018 годах.

"Быть приглашенным вести "Оскар" в третий раз – это либо большая честь, либо или ловушка. В любом случае, я благодарен Академии за то, что она так быстро пригласила меня после того, как все хорошие сказали "нет"", – пошутил ведущий Jimmy Kimmel Live в заявлении для прессы.

Что касается Смита, то ему запретили посещать церемонию на протяжении 10 лет, хотя фильмы с его участием и дальше могут быть номинированы на награду.

В 2023-м рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал фильм "Все везде и сразу". Кинолента номинирована в 11 категориях.

Ранее Фокус писал о всех номинантах на золотую статуэтку.