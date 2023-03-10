Оскар-2023: коли і де можна переглянути церемонію нагородження

Ведучим церемонії втретє стане Джиммі Кіммел.

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До нагородження найголовнішою кінематографічною премією "Оскар" залишилося зовсім недовго. Вона відбудеться 12 березня о 20:00, а її трансляція розпочнеться о 03:00 з 12 на 13 березня за київським часом, повідомляє Еntertainment.

95-а церемонія нагородження традиційно пройде в театрі Dolby, який вміщує понад три тисячі осіб. Там збереться вся кіноеліта, а також гості з-за кордону.

Оскар 2023 року транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC. Церемонія також буде доступна для перегляду через кілька потокових сервісів (які часто пропонують безкоштовну пробну передплату), враховуючи Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV та FuboTV. Для українців захід транслюватиме "Суспільне. Культура". Переглянути трансляцію можна буде як по телевізору, так і в мобільному додатку.

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про кілька змін у програмі після неоднозначної трансляції 2022 року. Цього разу всі 23 категорії будуть представлені у прямому ефірі на заході після того, як торішнє рішення про попередній запис восьми конкурсних категорій викликало негативну реакцію з боку професіоналів галузі.

Також, якщо минулого року церемонію вів Кріс Рок, який отримав ляпас від Вілла Сміта за недоречний жарт про його дружину, то в 2023-му на сцену як ведучий вийде комік Джиммі Кіммел, який уже вів "Оскар" у 2017 та 2018 роках.

"Бути запрошеним вести "Оскар" втретє — це або велика честь, або пастка. У будь-якому випадку, я вдячний Академії за те, що вона так швидко запросила мене після того, як всі хороші сказали "ні"", — пожартував ведучий Jimmy Kimmel Live у заяві для преси.

Що стосується Сміта, то йому заборонили відвідувати церемонію протягом 10 років, хоча фільми за його участю і надалі можуть бути номіновані на нагороду.

У 2023-му рекордсменом за кількістю номінацій цього року став фільм "Все завжди і водночас". Кінострічка номінована в 11 категоріях.

Раніше Фокус писав про всіх номінантів на золоту статуетку.