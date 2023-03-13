Скромности тут не место. Топ-3 самых откровенных платьев церемонии "Оскар-2023"

Некоторые знаменитости не побоялись выбрать дерзкие и смелые наряды.

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95-ая церемония награждения самой престижной кинопремией "Оскар-2023" отгремела, но наряды звезд, в которых те дефилировали по ковровой дорожке цвета шампанского, еще долго будут объектом внимания модных критиков. Фокус уже писал о самых красивых и самых провальных образах, а теперь пришло время поговорить и о самых откровенных, поскольку несколько знаманитостей не упустили случая похвастаться своими формами перед миллионами поклонников по всему миру.

Леди Гага

36-летння певица и актриса, у которой уже есть один "Оскар", претендовала на еще одну статуэтку. Несмотря на то, что победа досталась не ей, знаменитость не осталась незамеченной. На ковровой дорожке она появилась в роскошном и в то же время довольно дерзком наряде от Versace. Черное платье с длинными рукавами имело прозрачный корсетный лиф, пышную юбку до пола и украшенный кристаллами пояс на бедрах. Задняя часть платья Гаги была, возможно, еще более эффектной. У его юбки была заниженная линия талии, спускавшаяся ниже ее ягодиц, а на сетчатом топе было видно множество татуировок.

Образ она дополнила дымчатым макияжем глаз, блестящей красной помадой и украшениями Tiffany & Co., в том числе платиновым и бриллиантовым ожерельем 1950-х годов.

Отметим, что это платье впервые было представлено итальянским брендом во время показа мод осень-зима 2023, который состоялся в Голливуде на прошлой неделе, и нем вышла Джиджи Хадид.

Леди Гага в платье от Versace Фото: Getty

Ева Лонгория

47-летняя Ева Лонгория не рискнула одевать слишком уж прозрачное платье, поэтому все внимание переключила на очень глубокое декольте до пояса. На ковровой дорожке она появилась в кутюрном наряде из последней весенней коллекции Zuhair Murad, которая была показана на Неделе моды в Париже в январе этого года.

Ее платье из прозрачной ткани кремового цвета, состоящей из дерзкого глубокого декольте с развевающимися рукавами-колоколами и юбки в пол, напоминало дизайн в стиле арт-деко, поскольку его украшал геометрический узор с серебряными блестками и камнями. Он идеально сочетался с серьгами и кольцами Chopard актрисы, украшенными бриллиантами. Лонгория выбрала под него туфли-лодочки с открытым носком на металлической платформе.

Для макияжа актриса использовала дымчатые глаза и персиковую нюдовую помаду.

Ева Лонгория в платье от Zuhair Murad Фото: Getty Images

Эшли Грэм

35-летняя модель, бизнесвумен и многодетная мать Эшли Грэм, которая является иконой бодипозитива, не преминула показать пышную фигуру на самом громком светском мероприятии. На ковровой дорожке она красовалась в черном ансамбле. Модель была одета в сшитое на заказ платье от Alberta Ferretti с драпированными шифоновыми рукавами ангела, лифом с вырезами и юбкой, расшитой кристаллами. Под полупрозрачной юбкой просвечивало черное белье. Грэм дополнила образ украшениями Pandora, в том числе серьгами с бриллиантами и сверкающим кольцом "Вечность".

Чтобы создать вечерний образ, Грэм сотрудничала со стилистом Эмили Эванс, которая одевала ее в такие бренды, как Balmain, Etro и Victoria Beckham.

Эшли Грэм в наряде от Alberta Ferretti Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что Джейми Ли Кертис вышла на ковровую дорожку в наряде цвета шампанского, потерявшись на ее фоне.