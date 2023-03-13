Скромності тут не місце. Топ 3 найвідвертіших суконь церемонії "Оскар-2023"

Деякі знаменитості не побоялися вибрати зухвалі та сміливі вбрання.

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95-а церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією "Оскар-2023" відгриміла, але вбрання зірок, у яких ті дефілювали по доріжці кольору шампанського, ще довго будуть об'єктом уваги модних критиків. Фокус уже писав про найкрасивіші та найпровальніші образи, а тепер настав час поговорити й про найвідвертіші, оскільки кілька знаменитостей не прогавили нагоди похвалитися своїми формами перед мільйонами шанувальників по всьому світу.

Леді Гага

36-річна співачка й акторка, яка вже має один "Оскар", претендувала на ще одну статуетку. Попри те, що перемога дісталася не їй, знаменитість не залишилася непоміченою. На червоній доріжці вона з'явилася в розкішному та водночас досить зухвалому вбранні від Versace. Чорна сукня з довгими рукавами мала прозорий корсетний ліф, пишну спідницю до підлоги та прикрашений кристалами пояс на стегнах. Задня частина сукні Гаги була, можливо, ще ефектнішою. У її спідниці була занижена лінія талії, що спускалася нижче за її сідниці, а на сітчастому топі було видно безліч татуювань.

Образ вона доповнила димчастим макіяжем очей, блискучою червоною помадою та прикрасами Tiffany & Co., у тому числі платиновим і діамантовим намистом 1950-х років.

Зазначимо, що ця сукня вперше була представлена італійським брендом під час показу мод осінь-зима 2023, який відбувся в Голлівуді минулого тижня, і в ньому вийшла Джіджі Хадід.

Леді Гага в сукні від Versace Фото: Getty

Єва Лонгорія

47-річна Єва Лонгорія не ризикнула одягати занадто прозору сукню, тому всю увагу переключила на дуже глибоке декольте до пояса. На червоній доріжці вона з'явилася в кутюрному вбранні з останньої весняної колекції Zuhair Murad, яку показали на Тижні моди в Парижі у січні цього року.

Її сукня з прозорої тканини кремового кольору, що складається із зухвалого глибокого декольте з рукавами-дзвониками, що розвіваються, і спідниці до підлоги, нагадувала дизайн у стилі арт-деко, оскільки його прикрашав геометричний візерунок зі срібними блискітками та камінням. Він ідеально поєднувався із сережками та кільцями Chopard акторки, прикрашеними діамантами. Лонгорія вибрала під нього туфлі-човники з відкритим носком на металевій платформі.

Для макіяжу акторка використала димчасті очі та персикову нюдову помаду.

Єва Лонгорія в сукні від Zuhair Murad Фото: Getty Images

Ешлі Грем

35-річна модель, бізнесвумен і багатодітна мати Ешлі Грем, яка є іконою бодіпозитиву, не забула показати пишну фігуру на найгучнішому світському заході. На доріжці вона красувалася в чорному ансамблі. Модель була одягнена у сшиту на замовлення сукню від Alberta Ferretti з драпірованими шифоновими рукавами ангела, ліфом із вирізами та спідницею, розшитою кристалами. Під напівпрозорою спідницею просвічувала чорна білизна. Грем доповнила образ прикрасами Pandora, у тому числі сережками з діамантами та блискучим кільцем "Вічність".

Щоб створити вечірній образ, Грем співпрацювала зі стилісткою Емілі Еванс, яка одягала її в такі бренди як Balmain, Etro та Victoria Beckham.

Ешлі Грем у вбранні від Alberta Ferretti Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Джеймі Лі Кертіс вийшла на килимову доріжку у вбранні кольору шампанського, загубившись на її тлі.