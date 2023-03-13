У Селены Гомес мог случиться инсульт во время выступления на сцене

Врачи сказали Селене Гомес, что у нее "мог случиться инсульт прямо на сцене" во время борьбы с волчанкой.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась, что врачи сказали ей, что у нее мог быть "инсульт прямо на сцене" после того, как ей поставили диагноз "волчанка". Об этом пишет The Mirror.

Выступая в сериале Apple TV+ "Дорогой", она рассказала о шоке, который испытала, когда узнала, что невероятно больна.

У Селены не было никаких симптомов, она объяснила: "Просто мое тело боролось с собой изнутри. Это было самой сюрреалистичной частью, потому что я никогда не чувствовала усталости. Я была молода, я чувствовала себя совершенно нормально. Поэтому услышать от врача: "У вас мог случиться инсульт на сцене, вы могли умереть" — это было слишком. Но я не позволяла этому впитаться. Я не хотела это обдумывать".

Селена также сказала, что боролась с "мерзкими троллями", которые критиковали ее, когда ее вес колебался.

"Мой вес постоянно колебался, потому что я принимала определенные лекарства. И, очевидно, люди просто бежали с этим. Было похоже, что они не могли дождаться, чтобы найти что-то, что могло бы меня сбить. Меня стыдили за то, что я набрала вес из-за моей волчанки", — объяснила знаменитость.

Как объяснила номинантка на "Золотой глобус", которая очень открыто рассказала о своем диагнозе "волчанка" и перенесла трансплантацию почки в 2017 году, она имеет тенденцию "удерживать много воды" во время приема лекарств.

Селена Гомес перенесла трансплантацию почки в 2017 году

Напомним, Селена Гомес выглядела очень эмоциональной в прямом эфире TikTok после того, как ее заставили объяснить бодишеймерам, что она набрала вес из-за лекарств от волчанки. Звезда часто сталкивается с критикой своей внешности.

Также Селена Гомес откровенно рассказала о сложностях в своей жизни в рамках документального фильма о певице.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.