В кобальтово-синем платье: Пэрис Хилтон по пути на ток-шоу в Нью-Йорке

Пэрис Хилтон продолжает посещать ток-шоу в рамках продвижения своей новой книги.

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42-летняя светская львица Пэрис Хилтон посетила "Вечернее шоу с участием Джимми Фэллона", где рассказала о своих мемуарах. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton выбрала облегающее кобальтово-синее платье от Jenny Packham, главной особенностью которого является золотая отделка по бокам и на рукавах. Пэрис дополнила свой образ белыми туфлями на каблуке и распустила длинные светлые волосы.

Она подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем, включая розовую помаду. Свой ансамбль знаменитость завершила сверкающими серьгами.

Во время ночного шоу Хилтон поговорила с Фэллоном о своей любви к телефонным розыгрышам, своих мемуарах и своем интересном выборе стиля, когда она в последний раз была на шоу.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына. В апреле звезда и ее супруг Картер Реум стали родителями мальчика, которого назвали Феникс. Как известно, пара прибегла к услугами суррогатного материнства.

Ранее Фокус писал, что Пэрис Хилтон сделала аборт в 20 лет.