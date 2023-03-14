У кобальтово-синій сукні: Періс Хілтон на шляху до ток-шоу в Нью-Йорку

Періс Хілтон продовжує відвідувати ток-шоу у межах просування своєї нової книги.

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42-річна світська левиця Періс Хілтон відвідала "Вечірнє шоу за участю Джиммі Феллона", де розповіла про свої мемуари. Про це пише Daily Mail.

Для виходу спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton обрала облягаючу кобальтово-синю сукню від Jenny Packham, головною особливістю якої є золоте оздоблення з боків та на рукавах. Періс доповнила свій образ білими туфлями на підборах і розпустила довге світле волосся.

Вона наголосила на своїй природній красі легким макіяжем, включно рожеву помаду. Свій ансамбль знаменитість завершила блискучими сережками.

Під час нічного шоу Хілтон поговорила з Феллоном про свою любов до телефонних розіграшів, свої мемуари та свій цікавий вибір стилю, коли вона востаннє була на шоу.

Нагадаємо, Періс Хілтон вперше показала обличчя свого новонародженого сина. У квітні зірка та її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого назвали Фенікс. Як відомо, пара вдалася до послуг сурогатного материнства.

Раніше Фокус писав, що Періс Хілтон зробила аборт у 20 років.