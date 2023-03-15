Дочь Сальмы Хайек Валентина Пино надела ее платье с 90-х на "Оскар-2023"

Мода циклична и выбор платья дочери Сальмы Хайек для церемонии вручения "Оскара-2023" доказывает это.

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56-летняя американская актриса Сальма Хайек взяла с собой 15-летнюю дочь Валентину на звездное мероприятие, и они вдвоем выглядели потрясающе в красных нарядах.

Красное платье Сальмы Хайек из 90-х

Как сообщила стилист Ребекка Корбин-Мюррей в своем Instagram-аккаунте, платье от Isaac Mizrahi без бретелек Валентины было найдено в архивах ее мамы. На самом деле красное платье на целое десятилетие старше девушки, поскольку Хайек дебютировала в нем в 1997 году — за 11 лет до рождения ее дочери.

56-летняя звезда надела это платье на бал Fire & Ice Ball 1997 года для помощи Институту рака молочной железы Revlon/UCLA, на котором был показ мод Mizrahi. Тогда для модного благотворительного мероприятия Хайек дополнила простой силуэт сверкающей красной сумочкой, подходящей шалью и большим колье-чокером, а ее вьющиеся волосы были собраны в объемную прическу.

Сальма Хайек на Fire & Ice Ball в 1997 году Фото: Instagram @rebeccacorbinmurray

Валентино Пино в платье матери на Оскаре-2023

Валентина, которую Хайек делит с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, обновила образ своей мамы, сменив массивное колье на изящное ожерелье и выбрав серебряную сумочку Gucci вместо красных блесток. Она также уложила волосы мягкими волнами и сделала макияж скорее розовым, чем пестрым.

Что касается Хайек, то она была ослепительна в огненно-красном платье Gucci, расшитом блестками и вырезом в виде замочной скважины.

Сальма Хайек и Валентина Пино на церемонии "Оскар-2023" Фото: Getty Images

После церемонии они также посетили вечеринку Vanity Fair Oscar Party, где Хайек переоделась в блестящее серебристое платье с черным кружевом, а Валентина выглядела потрясающе в сиреневом платье с драпировкой.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной на Vanity Fair Oscar Party

Напомним, победителем в категории "Лучший художественный фильм" стала абсурдистская картина "Все, везде и сразу". Эта лента стала рекордсменом премии Оскар-2023, выиграв в общей сложности 7 статуэток.

Также Фокус писал, что Сальма Хайек показала, как наедается дома после "Оскара-2023".