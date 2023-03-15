Дочка Сальми Хаєк Валентина Піно одягла її сукню з 90-х на "Оскар-2023"

Мода циклічна, і вибір сукні дочки Сальми Хаєк для церемонії вручення "Оскара-2023" доводить це.

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56-річна американська акторка Сальма Хаєк взяла із собою 15-річну доньку Валентину на зірковий захід, і вони удвох мали чудовий вигляд у червоному вбранні.

Червона сукня Сальми Хаєк із 90-х

Як повідомила стилістка Ребека Корбін-Мюррей у своєму Instagram-акаунті, сукня від Isaac Mizrahi без бретельок Валентини була знайдена в архівах її мами. Насправді червона сукня на ціле десятиліття старша за дівчину, оскільки Хаєк дебютувала в ній 1997 року — за 11 років до народження її дочки.

56-річна зірка одягла цю сукню на бал Fire & Ice Ball 1997 року для допомоги Інституту раку молочної залози Revlon/UCLA, на якому був показ мод Mizrahi. Тоді для модного благодійного заходу Хаєк доповнила простий силует блискучою червоною сумочкою, шаллю в тон і великим кольє-чокером, а її кучеряве волосся було зібране в об'ємну зачіску.

Сальма Хаєк на Fire & Ice Ball у 1997 році Фото: Instagram @rebeccacorbinmurray

Валентино Піно в сукні матері на "Оскарі-2023"

Валентина, яку Хаєк ділить із чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, оновила образ своєї мами, змінивши масивне кольє на витончене намисто й обравши срібну сумочку Gucci замість червоних блискіток. Вона також уклала волосся м'якими хвилями та зробила макіяж швидше рожевим, ніж барвистим.

Що стосується Хаєк, то вона була сліпучою в вогненно-червоній сукні Gucci, розшитій блискітками та вирізом у вигляді замкової щілини.

Сальма Хаєк і Валентина Піно на церемонії "Оскар-2023" Фото: Getty Images

Після церемонії вони також відвідали вечірку Vanity Fair Oscar Party, де Хаєк переодяглася в блискучу сріблясту сукню з чорним мереживом, а Валентина була приголомшливою в бузковій сукні з драпіруванням.

Сальма Хаєк із дочкою Валентиною на Vanity Fair Oscar Party

Нагадаємо, переможцем у категорії "Найкращий художній фільм" стала абсурдистська картина "Все завжди і водночас". Ця стрічка стала рекордсменом премії "Оскар-2023", вигравши загалом 7 статуеток.

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк показала, як наїдається вдома після "Оскара-2023".