Работу Бэнкси случайно уничтожили в Великобритании

Уличный художник нарисовал граффити на стене заброшенного дома в Великобритании, и его уничтожили во время сноса.

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Рабочие случайно уничтожили работу известного уличного художника Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

Работа находилась в городке Херн-Бэй в графстве Кент и украшала стену старой фермы. Бэнкси нарисовал мальчика, который раздвигает руками шторы из гофрированного металла. Произведение носило название Morning is Broken.

Работа была подтверждена тремя фотографиями, опубликованными в среду в аккаунте анонимного уличного художника в Instagram.

Однако участок, где находилось заброшенное здание, принадлежит компании Kitewood, и предназначено для строительства десятков новых домов. Так что работы по сносу начались по плану, во вторник. И никто из рабочих не подозревал, что уничтожает работу Бэнкси.

Работа Бэнкси была уничтожена по незнанию

"Мы понятия не имели, что это был Бэнкси. Меня тошнит от осознания того, что это был Бэнкси. Мы начали сносить его вчера. А землевладелец был рядом и наблюдал. Он тоже не знал, что это работа Бэнкси", — рассказал один из подрядчиков, Джордж Кодуэлл.

Работу художника уничтожили всего через месяц после того, как еще одна его работа, которая появилась ко Дню святого Валентина в другом городке графстве Кент, также была повреждена.

Фреска, посвященная теме домашнего насилия, появилась в городке Магрит в графстве Кент. И один из местных жителей даже видел фургон неуловимого художника. Сейчас ее перенесли в городской тематический парк Dreamland, где она остается "доступной для всех тех, кто хочет приехать и насладиться ею".

Ранее Бэнкси успел побывать и в Украине. Он нарисовал семь граффити в Киеве и в других городах.

Позже, один из муралов хотели украсть. Но похитителей задержали прямо на месте преступления.

Художник также опубликовал видео о своем визите в Украину, тем самым подтвердив, что приезжал в нашу страну лично.

Он общался с жителями городов, которые пострадали от войны с Россией. И выложил видео в своем Instagram. Художника так часто подделывают, а его личность настолько загадочна, что он общается со своими поклонниками через соцсети, подтверждая авторство своих работ и сообщая, если какие-то из них были уничтожены.