Роботу Бенксі випадково знищили у Великій Британії

Вуличний художник намалював графіті на стіні покинутого будинку у Великій Британії, і його знищили під час знесення.

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Робітники випадково знищили роботу відомого вуличного художника Бенксі на стіні занедбаного будинку у Великій Британії. Про це пише The Guardian.

Робота була в містечку Герн-Бей у графстві Кент і прикрашала стіну старої ферми. Бенкс намалював хлопчика, який розсуває руками штори з гофрованого металу. Твір звався Morning is Broken.

Роботу було підтверджено трьома фотографіями, опублікованими у середу в обліковому записі анонімного вуличного художника в Instagram.

Однак ділянка, де розташовувалася занедбана будівля, належить компанії Kitewood і призначена для будівництва десятків нових будинків. Тож роботи зі знесення почалися за планом, у вівторок. І ніхто з робітників не підозрював, що нищить роботу Бенксі.

Робота Бенксі була знищена через незнання

"Ми поняття не мали, що це був Бенксі. Мене нудить від усвідомлення того, що це був Бенксі. Ми почали зносити його вчора. А землевласник був поруч і спостерігав. Він теж не знав, що це робота Бенксі", — розповів один із підрядників Джордж Кодвелл.

Роботу художника знищили лише через місяць після того, як ще одну його роботу, яка з'явилася до Дня святого Валентина в іншому містечку графстві Кент, також було пошкоджено.

Фреска, присвячена темі сімейного насильства, з'явилася в містечку Магріт у графстві Кент. І один із місцевих мешканців навіть бачив фургон невловимого художника. Зараз її перенесли до міського тематичного парку Dreamland, де вона залишається "доступною для всіх тих, хто хоче приїхати й насолодитися нею".

Раніше Бенксі встиг побувати і в Україні. Він намалював сім графіті в Києві й інших містах.

Пізніше один із муралів хотіли вкрасти. Але викрадачів затримали просто на місці злочину.

Художник також опублікував відео про свій візит до України, тим самим підтвердивши, що приїжджав до нашої країни особисто.

Він спілкувався з жителями міст, які постраждали від війни з Росією, і виклав відео у своєму Instagram. Художника так часто підробляють, а його особистість настільки загадкова, що він спілкується зі своїми шанувальниками через соцмережі, підтверджуючи авторство своїх робіт і повідомляючи, якщо якісь із них були знищені.