Кейт Миддлтон в роскошном пальто и шляпке посетила ирландских гвардейцев

Жена принца Уильяма вживается в роль полковника.

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Принцесса Уэльская Кэтрин впервые в качестве полковника полка посетила 1-й батальон ирландской гвардии на равнине Солсбери, чтобы отпраздновать День Святого Патрика в рамках ежегодного парада. Ее сопровождал принц Уильям, пишет Hello. Эту роль она приняла от своего супруга, который сейчас является полковником валлийской гвардии.

На мероприятии многодетная мать появилась в очень стильном образе. Она надела зеленое пальто цвета морской волны с обтекаемым силуэтом, жестким воротником, поясом на талии, длинными рукавами и гладкими лацканами от Catherine Walker, дополнив ансамбль золотой брошью в форме трилистника, которую одалживали королевским дамам, связанным с полком, парой изумрудных серег, инкрустированных бриллиантами, шляпкой от Jane Taylor Millinery и туфлями на шпильке в тон от Emmy London.

Длинные волосы герцогини были уложены в элегантную прическу.

Цветовая схема, выбранная принцессой Кейт, – дань уважения униформе ирландских гвардейцев, которые застегивают пуговицы на тунике с изображением Ирландской арфы, расположенные двумя группами по четыре, с трилистником на воротнике и синим пером на правой стороне медвежьей шкуры.

Принц Уильям выглядел шикарно в своей военной форме с золотой отделкой и красным поясом.

Во время встречи с гвардейцами Кэтрин подарила им традиционные веточки трилистника. Не остался без подарка и полковой талисман – ирландский волкодав Симус.

В своей речи принц Уильям выразил сожаление, что его роль полковника подошла к концу, но заверил, что его супруга справится с ней не хуже.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин примерила военную форму, посетив учения. Также Кейт Миддлтон посетила парад валлийского полка в День святого Давида, покровителя Уэльса. Она сопровождала своего мужа, принца Уильяма, который совершал свой первый визит в 1-й батальон валлийской гвардии в казармах Комбермер в Виндзоре в качестве их недавно назначенного полковника полка. Эту должность с 1975 года занимал принц Чарльз, но после смерти королевы Елизаветы пост перешел к его сыну и наследнику.