Кейт Міддлтон у розкішному пальті та капелюшку відвідала ірландських гвардійців

Дружина принца Вільяма вживається в ролі полковника.

Related video

Принцеса Уельська Кетрін уперше як полковник полку відвідала 1-й батальйон ірландської гвардії на рівнині Солсбері, щоб відсвяткувати День Святого Патрика в межах щорічного параду. Її супроводжував принц Вільям, пише Hello. Цю роль вона прийняла від свого чоловіка, який зараз є полковником валлійської гвардії.

На заході багатодітна мати з'явилася в дуже стильному образі. Вона одягла зелене пальто кольору морської хвилі з обтічним силуетом, жорстким коміром, поясом на талії, довгими рукавами і гладкими лацканами від Catherine Walker, доповнивши ансамбль золотою брошкою у формі трилисника, яку позичали королівським дамам, пов'язаним з полком, парою смарагдових сережок, інкрустованих діамантами, капелюшком від Jane Taylor Millinery і туфлями на шпильці в тон від Emmy London.

Довге волосся герцогині було укладене в елегантну зачіску.

Колірна схема, обрана принцесою Кейт, — вияв поваги до уніформи ірландських гвардійців, які застібають ґудзики на туніці із зображенням Ірландської арфи, розміщеної двома групами по чотири, з трилисником на комірі й синім пером на правому боці ведмежої шкіри.

Принц Вільям мав розкішний вигляд у своїй військовій формі із золотим оздобленням і червоним поясом.

Під час зустрічі з гвардійцями Кетрін подарувала їм традиційні гілочки трилисника. Не залишився без подарунка і полковий талісман — ірландський вовкодав Сімус.

У своїй промові принц Вільям висловив жаль, що його роль полковника добігла кінця, але запевнив, що його дружина впорається з нею не гірше.

Раніше Фокус писав, що Кетрін приміряла військову форму, відвідавши навчання. Також Кейт Міддлтон відвідала парад валлійського полку в День святого Давида, покровителя Уельсу. Вона супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермер у Віндзорі в ролі їхнього нещодавно призначеного полковника полку. Цю посаду з 1975 року обіймав принц Чарльз, але після смерті королеви Єлизавети пост перейшов до його сина і спадкоємця.