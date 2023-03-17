"Все зависит от нее". Дворецкий принцессы Дианы высказался о Кейт Миддлтон

По мнению Пола Баррела, если принцесса Уэльская захочет расторгнуть брак с Уильямом, королевская семья разрушится.

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Бывший дворецкий принцессы Дианы высказался о важности персоны Кейт Миддлтон в современной королевской семье Великобритании. Об этом пишет Mirror.

Пол Баррел считает, что королевская семья "развалилась бы" без супруги принца Уильяма.

"Кейт находится в таком невероятном положении, потому что на самом деле все зависит от нее, будущее зависит от Кейт, и это огромная ответственность. Если она решит, что больше не хочет быть частью своего брака, я думаю, что королевская семья разрушится. Все закреплено за Кейт, будущее подкреплено Кэтрин Миддлтон, и это невероятно", — рассказывает экс-дворецкий принцессы Дианы

По словам Баррела, раньше такая роль принадлежала покойной матери принца Уильяма.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

После смерти покойной королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон сменила свой титул на принцессу Уэльскую после того, как муж принц Уильям стал принцем Уэльским после своего отца, короля Карла ІІІ.

Последним человеком, носившим титул принцессы Уэльской, была Диана, и Пол говорит, что между двумя женщинами есть определенное сходство.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, Кэтрин Миддлтон вышла на публику в серьгах принцессы Дианы.

Также Фокус писал о прозвищах, которые Кейт Миддлтон и принц Уильям дали друг другу.