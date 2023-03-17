"Усе залежить від неї". Дворецький принцеси Діани висловився про Кейт Міддлтон

На думку Пола Баррела, якщо принцеса Уельська захоче розірвати шлюб з Вільямом, королівська родина зруйнується.

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Колишній дворецький принцеси Діани висловився про важливість персони Кейт Міддлтон у сучасній королівській родині Великобританії. Про це пише Mirror.

Пол Баррел вважає, що королівська родина "розвалилася б" без дружини принца Вільяма.

"Кейт перебуває в такому неймовірному становищі, тому що насправді все залежить від неї, майбутнє залежить від Кейт, і це величезна відповідальність. Якщо вона вирішить, що більше не хоче бути частиною свого шлюбу, я думаю, що королівська родина зруйнується. Усе закріплено Кейт, майбутнє підкріплено Кетрін Міддлтон, і це неймовірно", — розповідає ексдворецький принцеси Діани

За словами Баррела, раніше така роль належала покійній матері принца Вільяма.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Після смерті покійної королеви Єлизавети ІІ Кейт Міддлтон змінила свій титул на принцесу Уельську після того, як чоловік принц Вільям став принцом Уельським після свого батька, короля Карла ІІІ.

Останньою людиною, яка носила титул принцеси Уельської, була Діана, і Пол каже, що між двома жінками є певна схожість.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, Кетрін Міддлтон вийшла на публіку в сережках принцеси Діани.

Також Фокус писав про прізвиська, які Кейт Міддлтон та принц Вільям дали одне одному.