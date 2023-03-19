Quest Pistols запели на украинском языке: новое звучание культового хита (видео)

Фанаты с восторгом восприняли новое звучание любимой песни и оценили возрождение "золотого" состава группы.

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Вчера на Youtube состоялась премьера клипа популярной украинской группы "Quest Pistols", которая перевела культовый хит "Я твой наркотик" на украинский язык.

Музыкальная и танцевальная группа Quest Pistols, дебютировавшая в 2007 году на телепроекте "Шанс", неоднократно менявшая звездный состав, объединила с 2022 года свои усилия для помощи украинской армии. Музыканты обновили трек и перевели знаменитый хит "Я твой наркотик" на украинский язык.

Новая версия с названием "Я твій наркотик" также была представлена новым видеорядом. В отличии от старого клипа почти 13-летней давности, на YouTube-канале группы появился мультипликационный ролик, созданный при помощи 3D-графики.

Сюжет мультфильма повторяет сюжет клипа с теми же музыкантами, которые были в оригинальном составе группы в дни первой премьеры популярной песни.

"Я твой наркотик" – это отражение безумной любви. Чувства, которое сносит крышу и разрушает все препятствия. Любовь – это та сила, которой руководствуется каждый украинец. Любовь вдохновляет и ведет нас к победе. Предлагаем погрузиться в альтернативную вселенную Quest Pistols и ощутить энергию, которой группа делится с каждым", – написали музыканты в описании нового клипа.

Напомним, оригинальная версия культового хита была презентована на платформе YouTube 1 апреля 2010 года. Песня очень быстро набрала популярность у украинских слушателей, поэтому в комментариях под новым видео поклонники группы выразили большую радость от перехода в новый формат и от возвращения "классического состава" участников.

В конце мая 2022 бывшие участники группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объявили, что объединятся в рамках благотворительного тура по странам Европы для помощи Украине.

В августе 2021 года Фокус писал о том, что украинский певец Антон Савлепов солист групп "Агонь" и Quest Pistols женился на российской актрисе Ирине Горбачевой.

Ранее, в июне 2022, украинский продюсер и основатель продюсерского центра "Kruzheva Music", в работе которого также значился успешный проект "Quest Pistols", Юрий Бардаш опубликовал в своем Instagram сториз, где сравнивал украинские лозунги с немецким нацизмом.