Quest Pistols заспівали українською мовою: нове звучання культового хіта (відео)

Фанати із захопленням сприйняли нове звучання улюбленої пісні й оцінили відродження "золотого" складу гурту.

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Учора на YouТube відбулася прем'єра кліпу популярного українського гурту Quest Pistols, який переклав культовий хіт "Я твой наркотик" українською мовою.

Музичний і танцювальний гурт Quest Pistols, який дебютував у 2007 році на телепроєкті "Шанс", неодноразово змінював зірковий склад, об'єднав із 2022 року свої зусилля для допомоги українській армії. Музиканти оновили трек і переклали знаменитий хіт "Я твой наркотик" українською мовою.

Нова версія під назвою "Я твій наркотик" також була представлена новим відеорядом. На відміну від старого кліпу майже 13-річної давнини, на YouTube-каналі гурту з'явився мультиплікаційний ролик, створений за допомогою 3D-графіки.

Сюжет мультфільму повторює сюжет кліпу з тими самими музикантами, які були в оригінальному складі гурту в дні прем'єри початкової популярної пісні.

"Я твій наркотик" — це відображення шаленого кохання. Почуття, що зносить дах і руйнує всі перешкоди. Кохання — це та сила, якою керується кожен українець. Любов надихає та веде нас до перемоги. Пропонуємо поринути в альтернативний всесвіт Quest Pistols і відчути енергію, якою гурт ділиться з кожним", — написали музиканти в описі нового кліпу.

Нагадаємо, оригінальну версію культового хіта було презентовано на платформі YouTube 1 квітня 2010 року. Пісня дуже швидко набула популярності в українських слухачів, тому в коментарях під новим відео шанувальники гурту висловили велику радість від переходу до нового формату й від повернення "класичного складу" учасників.

Наприкінці травня 2022 року колишні учасники групи Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микита Горюк оголосили, що об'єднаються в межах благодійного туру країнами Європи для допомоги Україні.

У серпні 2021 року Фокус писав про те, що український співак Антон Савлепов, соліст гуртів "Агонь" і Quest Pistols, одружився з російською акторкою Іриною Горбачовою.

Раніше, у червні 2022 року, український продюсер і засновник продюсерського центру Kruzheva Music, у роботі якого також значився успішний проєкт Quest Pistols, Юрій Бардаш опублікував у своєму Instagram сторіз, де порівнював українські гасла з німецьким нацизмом.