Не лицо, а маска. Мадонна снова удивила поклонников своей внешностью

Певица все больше увлекается редактированием фотографий, чтобы скрыть малейшие морщинки и сделать овал лица идеальным

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Американская поп-певица Мадонна, которой летом исполнится 65 лет, не готова принять возрастные изменения и продолжает активно редактировать свою внешность в Instagram. Дошло до того, что ее лицо все больше напоминает маску. Очередное тому подтверждение – новая порция фото в сторис Instagram, где Мэдж больше похожа на нарисованного человека, чем на живого.

На кадрах знаменитость позирует в черном с ног до головы. Мадонна одета в полупрозрачную черную шаль поверх соответствующего кружевного комбидресса. На ней – черные широкие брюки и перчатки без пальцев. Образ она дополнила несколькими ожерельями и кольцами, а также солнцезащитными очками.

Сейчас артистка готовится к своему праздничному туру в честь 40-летия творческой деятельности. Информация о подготовке к нему появилась еще в январе этого года. 16 января певица удалила свои аккаунты в социальных сетях, а на следующий день сама анонсировала концерты.

"Я очень рада подготовить как можно больше песен в надежде подарить своим поклонникам шоу, которого они ждали", – заявила Мадонна.

Сейчас в жизни артистки – новый конфетно-букетный период. Она встречается с 29-летним боксером Джошем Поппером, который тренировал ее детей. Мадонна не только фотографировалась с ним в спортзале, но и посетила его поединок, чтобы поддержать молодого любовника.

Сам Поппер никак отношения со знаменитостью не комментирует. Он, в отличие от звезды, ведет закрытый образ жизни и старается лишний раз не попадать в объективы папарацци.

Ранее Фокус писал, что Мадонна, у которой двое родных и четверо приемных детей, рассказала, каким правилам они должны следовать дома.