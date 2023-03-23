Не обличчя, а маска. Мадонна знову здивувала шанувальників своєю зовнішністю

Співачка все більше захоплюється редагуванням фото, щоб приховати найменші зморшки та зробити овал обличчя ідеальним.

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Американська поп-співачка Мадонна, якій улітку виповниться 65 років, не готова прийняти вікові зміни та продовжує активно редагувати свою зовнішність в Instagram. Дійшло до того, що її обличчя дедалі більше нагадує маску. Чергове підтвердження цього — нова порція фото в сторіс Instagram, де Медж більше схожа на намальовану людину, ніж на живу.

На кадрах знаменитість позує у чорному з ніг до голови. Мадонна одягнена у напівпрозору чорну шаль поверх відповідного мереживного комбідресу. На ній — чорні широкі штани та рукавички без пальців. Образ вона доповнила кількома намистами та каблучками, а також сонцезахисними окулярами.

Наразі артистка готується до свого святкового туру на честь 40-річчя творчої діяльності. Інформація щодо підготовки до нього з'явилася ще у січні цього року. 16 січня співачка видалила свої акаунти у соціальних мережах, а наступного дня сама анонсувала концерти.

"Я дуже рада підготувати якомога більше пісень, сподіваючись подарувати своїм шанувальникам шоу, на яке вони чекали", — заявила Мадонна.

Нині у житті артистки — новий цукерково-букетний період. Вона зустрічається із 29-річним боксером Джошем Поппером, який тренував її дітей. Мадонна не лише фотографувалася з ним у спортзалі, а й відвідала його поєдинок, щоб підтримати молодого коханця.

Сам Поппер ніяк стосунки зі знаменитістю не коментує. Він, на відміну від зірки, веде закритий спосіб життя і намагається зайвий раз не потрапляти в об'єктиви папараці.

Раніше Фокус писав, що Мадонна, яка має двох рідних і четверо прийомних дітей, розповіла, яких правил вони повинні дотримуватися вдома.