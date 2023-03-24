Какие пластические операции делала девушка Джеффа Безоса, — эксперты

Несколько специалистов высказали свои предположения об изменениях во внешности Лорен Санчес с помощью косметологии.

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Пластические хирурги рассказали об операциях, которые, вероятно, сделала девушка Джеффа Безоса Лорен Санчес. Об этом пишет Page Six.

Трое пластических хирургов эксклюзивно рассказали, что они считают, будто 53-летняя бывшая журналистка, вероятно, сделала операцию на носу и подтяжку лица.

"Эксперт по подтяжке лица" доктор Константин Васюкевич говорит, что причиной для человека лечь под нож для подтяжки лица было бы "предотвращение провисания ткани лица и сохранение контура шеи молодым".

Врач Рамтин Кассир добавляет, что четким признаком того, что возлюбленная Джеффа Безоса сделала подтяжку лица, является ее "прикрепленная мочка уха", которая более заметна на некоторых ее новых фотографиях.

"Если вы делаете подтяжку лица и сшиваете все слишком туго, мочка уха прилипает к лицу и теряет свой изогнутый контур", — говорит хирург из Нью-Йорка.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

"У нее есть какая-то ямочка и тени вокруг рта", — также отмечает он. "Это показательные признаки того, что было сделано, и о том, что было снято".

Однако Кассир признает, что Санчес имеет "красивую линию челюсти", которая, вероятно, была достигнута благодаря подтяжке лица, но отмечает, что он не думает, что она делала глубокую подтяжку лица, которая "намного лучше влияет на мышцы".

Врач Эхсан Али считает, что Санчес, вероятно, сделала ринопластику, поскольку "кончик ее носа стал намного тоньше, чем раньше".

Другой специалист говорит, что у Санчес есть наполнитель для губ, и считает, что его следует переделать, чтобы получить более эстетичный вид.

"Ей нужно развести губы и начать все сначала, потому что когда она улыбается и двигается, вы можете увидеть, что часть наполнителя переместилась в подслизистую область губы, что может начать менять естественную форму губ и делать их неровными", — отмечает косметический эксперт.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Скриншот

Напомним, Лорен Санчес откровенно рассказала о романе с основателем компании Amazon.

Также Фокус писал о совместном интервью Джеффа Безоса и его возлюбленной.