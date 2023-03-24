Які пластичні операції робила дівчина Джеффа Безоса, — експерти

Кілька фахівців висловили свої припущення щодо змін у зовнішності Лорен Санчес за допомогою косметології.

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Пластичні хірурги розповіли про операції, які, ймовірно, зробила дівчина Джеффа Безоса Лорен Санчес. Про це пише Page Six.

Троє пластичних хірургів ексклюзивно розповіли виданню, що вони вважають, начебто 53-річна колишня журналістка, ймовірно, зробила операцію на носі та підтяжку обличчя.

"Експерт з підтяжки обличчя" доктор Костянтин Васюкевич каже, що причиною для людини лягти під ніж для підтяжки обличчя було б "запобігання провисанню тканини обличчя та збереження контуру шиї молодим".

Лікар Рамтін Кассір додає, що чіткою ознакою того, що кохана Джеффа Безоса зробила підтяжку обличчя, є її "прикріплена мочка вуха", яка більш помітна на деяких її нових фотографіях.

"Якщо ви робите підтяжку обличчя та зшиваєте все надто туго, мочка вуха прилипає до обличчя та втрачає свій вигнутий контур", — каже хірург із Нью-Йорка.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

"У неї є якась ямочка і тіні навколо рота", — також зазначає він. "Це показові ознаки того, що було зроблено, і про те, що було знято".

Проте Кассір визнає, що Санчес має "гарну лінію щелепи", яка, ймовірно, була досягнута завдяки підтяжці обличчя, але зазначає, що він не думає, що вона робила глибоку підтяжку обличчя, яка "набагато краще впливає на м’язи".

Лікар Ехсан Алі вважає, що Санчес, ймовірно, зробила ринопластику, оскільки "кінчик її носа став набагато тоншим, ніж раніше".

Інший фахівець каже, що Санчес мала наповнювач для губ, і вважає, що його варто переробити, щоб отримати більш естетичний вигляд.

"Їй потрібно розвести губи і почати все спочатку, тому що, коли вона посміхається і рухається, ви можете побачити, що частина наповнювача перемістилася в підслизову область губи, що може почати змінювати природну форму губ і робити їх нерівними", – зазначає косметичний експерт.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Скриншот

Нагадаємо, Лорен Санчес відверто розповіла про роман із засновником компанії Amazon.

Також Фокус писав про спільне інтервʼю Джеффа Безоса та його коханої.