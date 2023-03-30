Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала удобный повседневный образ (фото)

Синди Кроуфорд стиль, Синди Кроуфорд фото, Синди Кроуфорд образ, Синди Кроуфорд дети, Синди Кроуфорд возраст
Фото: Instagram/Cindy Crawford | Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд выглядела непринужденно, прогуливаясь в Малибу.

Related video

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд в комфортном образе провела день в одиночестве, а после отправилась за покупками. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет знаменитость выбрала белый свитшот с капюшоном, заправленный спереди в пару темных обтягивающих джинсов, которые слегка расширялись на щиколотках. К своему удобному образу Синди добавила пару светло-коричневых ботильонов.

Также Кроуфорд прикрыла глаза от калифорнийского солнца парой солнцезащитных очков. Аксессуары она свела к минимуму: часы на запястье и несколько колец. В одной руке она держала коричневую сумку, а в другой — ключ от машины.

Напомним, супермодель Синди Кроуфорд покопалась в своих архивах, чтобы найти две фотографии с вручения "Оскара" 1991 года, который запомнился по нескольким причинам.

Также Фокус писал, что совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, и поделилась с поклонниками видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.