Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала удобный повседневный образ (фото)

Синди Кроуфорд выглядела непринужденно, прогуливаясь в Малибу.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд в комфортном образе провела день в одиночестве, а после отправилась за покупками. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет знаменитость выбрала белый свитшот с капюшоном, заправленный спереди в пару темных обтягивающих джинсов, которые слегка расширялись на щиколотках. К своему удобному образу Синди добавила пару светло-коричневых ботильонов.

Также Кроуфорд прикрыла глаза от калифорнийского солнца парой солнцезащитных очков. Аксессуары она свела к минимуму: часы на запястье и несколько колец. В одной руке она держала коричневую сумку, а в другой — ключ от машины.

Напомним, супермодель Синди Кроуфорд покопалась в своих архивах, чтобы найти две фотографии с вручения "Оскара" 1991 года, который запомнился по нескольким причинам.

Также Фокус писал, что совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, и поделилась с поклонниками видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.