Супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала зручний повсякденний образ (фото)

Сінді Кроуфорд виглядала невимушено на прогулянці в Малібу.

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57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд у комфортному образі провела день на самоті, а після вирушила за покупками. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ знаменитість обрала білий світшот з капюшоном, заправлений спереду в пару темних джинсів, які злегка розширювалися на щиколотках. До свого зручного образу Сінді додала пару світло-коричневих ботильйонів.

Також Кроуфорд закрила очі від каліфорнійського сонця парою сонцезахисних окулярів. Аксесуари вона звела до мінімуму: годинник на зап'ясті та кілька кілець. В одній руці вона тримала коричневу сумку, а в іншій — ключ від машини.

Нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд покопалася у своїх архівах, щоб знайти дві фотографії з вручення "Оскара" 1991 року, який запам'ятався з кількох причин.

Також Фокус писав, що зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження і поділилася з шанувальниками відео, де танцює в білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власні.