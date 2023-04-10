Дакоту Джонсон заметили на свидании с Крисом Мартином (фото)

Звездная пара прогулялась в весеннем Малибу.

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33-летнюю американскую актрису Дакоту Джонсон заметили на свидании с Крисом Мартином. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара накануне отправилась на романтическую прогулку за кофе в Малибу, Калифорния.

Знаменитости, которые находятся в отношениях почти пять лет, выглядели очень влюбленно, когда ходили рука об руку во время редкого публичного выхода.

Дакота была одета в черные прямые брюки с вышивкой, футболку, черную кепку и большие темные очки.

46-летний Мартин выбрал непринужденный образ. Он был в светло-серой футболке, темно-серых приталенных спортивных штанах и кроссовках. К образу бывший муж Гвинет Пэлтроу добавил серую шапочку.

Дакота Джонсон и Крис Мартин в Малибу

Звезда фильма "50 оттенков серого" была одета в футболку с изображением Брюса Спрингстина и имела небольшую повязку на руке.

На футболку Дакоты вдохновило недавнее заявление Криса о том, что Спрингстин вдохновил его есть только один раз в день после того, как он заметил, что 73-летний певец "был в лучшей форме, чем он".

Об отношениях Дакоты и Криса известно немного, ведь они пытаются держать личную жизнь подальше от камер. До романа с Джонсон фронтмен известной группы был женат на Гвинет Пэлтроу. От звездного союза подрастают двое детей – дочь Эппл и сын Мозес.

Напомним, бывшая жена Криса Мартина Гвинет Пэлтроу показала их подросшего 17-летнего сына.

Также Фокус писал о кардинальном изменении имиджа Дакоты Джонсон.