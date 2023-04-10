Дакоту Джонсон помітили на побаченні з Крісом Мартіном (фото)

Зіркова пара прогулялася по весняному Малібу.

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33-річну американську акторку Дакоту Джонсон помітили на побаченні з Крісом Мартіном. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара напередодні вирушила на романтичну прогулянку за кавою в Малібу, Каліфорнія.

Знаменитості, які перебувають у стосунках майже п’ять років, виглядали дуже закоханими, коли ходили рука об руку під час рідкісного публічного виходу.

Дакота була одягнена в чорні прямі штани з вишивкою, футболку, чорну кепку і великі темні окуляри.

46-річний Мартін вибрав невимушений образ. Він був у світло-сірій футболці, темно-сірих приталених спортивних штанах і кросівках. До образу колишній чоловік Гвінет Пелтроу додав сіру шапочку.

Дакота Джонсон та Кріс Мартін у Малібу

Зірка фільму "50 відтінків сірого" була одягнена у футболку із зображенням Брюса Спрінгстіна та мала невелику пов'язку на руці.

На футболку Дакоту надихнула нещодавня заява Кріса про те, що Спрінгстін змотивував його їсти лише один раз на день після того, як він помітив, що 73-річний співак "був у кращій формі, ніж він".

Про стосунки Дакоти та Кріса відомо небагато, адже вони намагаються тримати особисте життя подалі від камер. До роману з Джонсон фронтмен відомого гурту був одружений з Гвінет Пелтроу. Від зіркового союзу підростають двоє дітей — донька Еппл та син Мозес.

Нагадаємо, колишня дружина Кріса Мартіна Гвінет Пелтроу показала їхнього 17-річного сина, що підріс.

Також Фокус писав про кардинальну зміну іміджу Дакоти Джонсон.