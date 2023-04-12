Жизель Бюндхен показала, какие джинсы выбрать весной 2023 (фото)
Звезда подиумов сходила на весенний шоппинг в Майами.
42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен продемонстрировала комфортный и стильный образ для теплой весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов посетила несколько магазинов во время шопинга в Майами. Жизель, известная своим безупречным чувством стиля, проверила последние коллекции таких модных брендов как Fendi, Chanel и Louis Vuitton.
Мама двоих также остановилась в Neiman Marcus, где она просмотрела их коллекцию нижнего белья.
Во время шопинга к ней присоединилась подруга, почти полностью соответствовавшая ее чувству стиля, поскольку они обе надели белые топы и синие джинсы.
Жизель выбрала для выхода белую футболку с круглым вырезом, заправленную в пару светлых классических джинсов. На ногах бывшей жены Тома Брэди была пара босоножек.
Из аксессуаров она выбрала простую золотую цепочку на шею, кольцо с печатью на одном из пальцев и пару солнцезащитных очков.
Ее блестящие волосы были уложены легкими волнами и распущены. Супермодель практически отказалась от макияжа и демонстрировала свою природную красоту.
Напомним, 42-летняя Жизель Бюндхен подогрела слухи о новых романтических отношениях.
Также Фокус писал о причинах развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен после 13 лет брака.