Жизель Бюндхен показала, какие джинсы выбрать весной 2023 (фото)

Звезда подиумов сходила на весенний шоппинг в Майами.

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42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен продемонстрировала комфортный и стильный образ для теплой весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов посетила несколько магазинов во время шопинга в Майами. Жизель, известная своим безупречным чувством стиля, проверила последние коллекции таких модных брендов как Fendi, Chanel и Louis Vuitton.

Мама двоих также остановилась в Neiman Marcus, где она просмотрела их коллекцию нижнего белья.

Во время шопинга к ней присоединилась подруга, почти полностью соответствовавшая ее чувству стиля, поскольку они обе надели белые топы и синие джинсы.

Жизель выбрала для выхода белую футболку с круглым вырезом, заправленную в пару светлых классических джинсов. На ногах бывшей жены Тома Брэди была пара босоножек.

Жизель Бюндхен

Из аксессуаров она выбрала простую золотую цепочку на шею, кольцо с печатью на одном из пальцев и пару солнцезащитных очков.

Ее блестящие волосы были уложены легкими волнами и распущены. Супермодель практически отказалась от макияжа и демонстрировала свою природную красоту.

Напомним, 42-летняя Жизель Бюндхен подогрела слухи о новых романтических отношениях.

Также Фокус писал о причинах развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен после 13 лет брака.