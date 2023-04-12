Жизель Бюндхен показала, які джинси обрати навесні 2023 (фото)

Зірка подіумів сходила на весняний шопінг у Маямі.

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42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен продемонструвала комфортний та стильний образ для теплої весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів відвідала кілька магазинів під час шопінгу в Маямі. Жизель, яка відома своїм бездоганним відчуттям моди, перевірила останні колекції таких модних брендів як Fendi, Chanel і Louis Vuitton.

Мама двох також зупинилася в Neiman Marcus, де вона переглянула їхню колекцію спідньої білизни.

Під час шопінгу до неї приєдналася подруга, яка майже повністю відповідала її почуттю стилю, оскільки вони обидві одягли білі топи та сині джинси.

Жизель вибрала для виходу білу футболку з круглим вирізом, заправлену в пару світлих класичних джинсів. На ногах колишньої дружини Тома Бреді була пара босоніжок.

Жизель Бюндхен

З аксесуарів вона обрала простий золотий ланцюжок на шию, каблучку з печаткою на одному з пальців і пару сонцезахисних окулярів.

Її блискуче волосся було укладене легкими хвилями та розпущене. Супермодель практично відмовилася від макіяжу та демонструвала свою природну красу.

Нагадаємо, 42-річна Жизель Бюндхен підігріла чутки про нові романтичні стосунки.

Також Фокус писав про причини розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен після 13-ти років шлюбу.