Первая жена Джонни Деппа Лори Эллисон раскритиковала Эмбер Херд

Первая жена Джонни Деппа назвала Эмбер Херд "ужасной" после судебных разбирательств между ними.

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Лори Эллисон и Джонни Депп поженились в 1983 году, когда им было 20 и 25 лет соответсвенно. Пара развелась всего через два года, сославшись на "непримиримые разногласия". Тем не менее, бывшие супруги остались в хороших отношениях и Лори рассказала, что, увидев актера в суде, "ее сердце разбилось", и она была "напугана", что он проиграет. Об этом она поделилась в подкасте Popcorned Planet, пишет Daily Mail.

Отмечается, что 65-летняя Лори держалась в стороне, чтобы уважать желание Джонни о конфиденциальности, однако не сдержалась, когда дело дошло до того, чтобы поделиться своими чувствами по поводу судебной тяжбы.

Джонни Депп и Лори Эллисон

Визажист закатила глаза, когда ее спросили, как она себя чувствует, видя "ту, имя которой не следует называть, выдвигающую все эти обвинения и подвергающую его мучениям".

Лори сказала: "Я встречала ее раньше, я была на вечеринках в его доме и она казалась очень милой. Но время шло и я много слышала о ней — о той, имя которой не будет названо. Джонни все это время не казался слишком счастливым. Я не видела его часто, так что я не могу точно сказать".

Эмбер Херд в зале суда Фото: Getty Images

Также бывшая супруга Деппа отметила, что ей было его жаль из-за слов, которые он говорил в суде.

"Он очень закрытый, но я думаю, что ему действительно нужно было сделать такое искреннее откровение", — рассказала Эллисон.

По-видимому, имея в виду Исаака Баруха, одного из ближайших друзей Джонни, который свидетельствовал от его имени в суде, Лори продолжила: "Иногда я звонила Исааку и спрашивала: "Что происходит, с ним все в порядке?" И он сказал: "Не волнуйся, мы выиграем это". Я буквально вешала трубку и ходила в слезах, потому что боялась за него".

Джонни Депп и Эмбер Херд до своего скандального развода Фото: Getty Images

Напомним, 11 апреля 2022 года в Вирджинии начался шестинедельный судебный процесс, на котором обсуждались обвинения в жестоком обращении, высказанные на протяжении отношений пары. Пара поженилась в 2015 году, но развелась в 2017-м.

1 июня 2022 года судья обязал ее выплатить бывшему мужу 10,3 миллиона долларов. Херд заявила, что у нее нет таких денег.

В декабре прошлого года Джонни Депп и Эмбер Херд наконец урегулировали иски о клевете друг против друга: актриса заплатит бывшему мужу Деппу один миллион долларов, положив конец самому скандальному бракоразводному процессу Голливуда.

Также Фокус писал, что Джонни Депп нашел новый источник дохода и уже заработал миллионы долларов.