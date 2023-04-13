Первая жена Джонни Деппа Лори Эллисон раскритиковала Эмбер Херд
Первая жена Джонни Деппа назвала Эмбер Херд "ужасной" после судебных разбирательств между ними.
Лори Эллисон и Джонни Депп поженились в 1983 году, когда им было 20 и 25 лет соответсвенно. Пара развелась всего через два года, сославшись на "непримиримые разногласия". Тем не менее, бывшие супруги остались в хороших отношениях и Лори рассказала, что, увидев актера в суде, "ее сердце разбилось", и она была "напугана", что он проиграет. Об этом она поделилась в подкасте Popcorned Planet, пишет Daily Mail.
Отмечается, что 65-летняя Лори держалась в стороне, чтобы уважать желание Джонни о конфиденциальности, однако не сдержалась, когда дело дошло до того, чтобы поделиться своими чувствами по поводу судебной тяжбы.
Визажист закатила глаза, когда ее спросили, как она себя чувствует, видя "ту, имя которой не следует называть, выдвигающую все эти обвинения и подвергающую его мучениям".
Лори сказала: "Я встречала ее раньше, я была на вечеринках в его доме и она казалась очень милой. Но время шло и я много слышала о ней — о той, имя которой не будет названо. Джонни все это время не казался слишком счастливым. Я не видела его часто, так что я не могу точно сказать".
Также бывшая супруга Деппа отметила, что ей было его жаль из-за слов, которые он говорил в суде.
"Он очень закрытый, но я думаю, что ему действительно нужно было сделать такое искреннее откровение", — рассказала Эллисон.
По-видимому, имея в виду Исаака Баруха, одного из ближайших друзей Джонни, который свидетельствовал от его имени в суде, Лори продолжила: "Иногда я звонила Исааку и спрашивала: "Что происходит, с ним все в порядке?" И он сказал: "Не волнуйся, мы выиграем это". Я буквально вешала трубку и ходила в слезах, потому что боялась за него".
Напомним, 11 апреля 2022 года в Вирджинии начался шестинедельный судебный процесс, на котором обсуждались обвинения в жестоком обращении, высказанные на протяжении отношений пары. Пара поженилась в 2015 году, но развелась в 2017-м.
1 июня 2022 года судья обязал ее выплатить бывшему мужу 10,3 миллиона долларов. Херд заявила, что у нее нет таких денег.
В декабре прошлого года Джонни Депп и Эмбер Херд наконец урегулировали иски о клевете друг против друга: актриса заплатит бывшему мужу Деппу один миллион долларов, положив конец самому скандальному бракоразводному процессу Голливуда.
Также Фокус писал, что Джонни Депп нашел новый источник дохода и уже заработал миллионы долларов.