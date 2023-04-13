Перша дружина Джонні Деппа Лорі Еллісон розкритикувала Ембер Герд

Перша дружина Джонні Деппа назвала Ембер Герд "жахливою" після судових розглядів між ними.

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Лорі Еллісон і Джонні Депп одружилися 1983 року, коли їм було 20 і 25 років відповідно. Пара розлучилася лише через два роки, пославшись на "непримиренні розбіжності". Тим не менш, колишнє подружжя залишилося в добрих відносинах і Лорі розповіла, що, побачивши актора в суді, "її серце розбилося", і вона була "налякана", що він програє. Про це вона поділилася у подкасті Popcorned Planet, пише Daily Mail.

Зазначається, що 65-річна Лорі трималася осторонь, щоб поважати бажання Джонні щодо конфіденційності, проте не стрималася, коли справа дійшла до того, щоб поділитися своїми почуттями щодо судового позову.

Джонні Депп та Лорі Еллісон

Візажист закотила очі, коли її запитали, як вона себе почуває, бачачи "ту, ім'я якої не слід називати, що висуває всі ці звинувачення і зазнає його мук".

Лорі сказала: "Я зустрічала її раніше, я була на вечірках у його будинку і вона здавалася дуже милою. Але час йшов і я багато чула про неї — про ту, ім'я якої не буде названо. Джоні весь цей час не здавався надто щасливим". Я не бачила його часто, тож я не можу точно сказати».

Ембер Герд у залі суду Фото: Getty Images

Також колишня дружина Деппа зазначила, що їй було його шкода через слова, які він говорив у суді.

"Він дуже закритий, але я думаю, що йому справді потрібно було зробити таке щире одкровення", — розповіла Еллісон.

Очевидно, маючи на увазі Ісака Баруха, одного з найближчих друзів Джонні, який свідчив від його імені в суді, Лорі продовжила: "Іноді я дзвонила Ісааку і питала: "Що відбувається, з ним все гаразд?" І він сказав: "Не хвилюйся, ми виграємо це. Я буквально вішала трубку і ходила в сльозах, бо боялася за нього".

Джонні Депп та Ембер Герд до свого скандального розлучення Фото: Getty Images

Нагадаємо, 11 квітня 2022 року у Вірджинії розпочався шеститижневий судовий процес, на якому обговорювалися звинувачення у жорстокому поводженні, висловлені протягом стосунків пари. Пара одружилася 2015 року, але розлучилася 2017-го.

1 червня 2022 року суддя зобов'язав її виплатити колишньому чоловікові 10,3 мільйона доларів. Герд заявила, що вона не має таких грошей.

У грудні минулого року Джонні Депп та Ембер Герд нарешті врегулювали позови про наклеп один проти одного : актриса заплатить колишньому чоловікові Деппу один мільйон доларів, поклавши край найскандальнішому шлюборозлучному процесу Голлівуду.

Також Фокус писав, що Джонні Депп знайшов нове джерело прибутку і вже заробив мільйони доларів.