Принц Луи и принц Джеймс появились на пасхальной службе с особыми аксессуарами (фото)

Младший сын прица Уильяма и Кейт Миддлтон дебютировал во время Пасхи.

Related video

Принц Луи дебютировал во время пасхальной службы, когда он присоединился к остальной семье в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевский внук выглядел неотразимо, когда он прибыл с родителями, принцем Уильямом и принцессой Кейт, и своими старшими братьями и сестрами.

В свои четыре года Луи является одним из самых молодых членов королевской семьи, посетивших службу. И хотя он был нарядно одет для этого события, его мама Кейт подчеркнула нежные годы наследника, выбрав ему особый галстук.

Луи выглядел очень мило в синих шортах, длинных носках, блейзере и рубашке, с волосами, причесанными набок. На его галстуке, между тем, были вышитые крохотные велосипеды.

Младший сын Уильяма и Кейт был не единственным королевским лицом, носившим украшенный галстук. Так же поступил Джеймс, новый граф Уэссекский.

Принц Луи Фото: Getty Images

15-летний парень сопровождал своих родителей, Софи и Эдварда, на пасхальную службу в галстуке, украшенном Land Rover.

Судя по всему, это был трогательный жест его покойному дедушке, принцу Филиппу. Муж покойной королевы имел прочные связи с Land Rover, пользуясь зелеными Freelander в течение нескольких лет.

Принц Эдвард с женой и сыном Фото: Getty Images

Множество членов королевской семьи вышло в воскресенье, чтобы посетить то, что стало первой пасхальной службой правления короля Карла III.

Напомним, принц Луи дебютировал во время пасхальной службы с семьей.

Также Фокус писал о том, что принц Луи может не посетить коронацию дедушки из-за своего поведения на предыдущих мероприятиях.