Принц Луї та принц Джеймс зʼявилися на великодній службі з особливими аксесуарами (фото)

Найменший син прица Вільяма та Кейт Міддлтон дебютував під час Великодня.

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Принц Луї дебютував під час великодньої служби, коли він приєднався до решти своєї родини в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Про це пише Hello Magazine.

Королівський онук виглядав чарівно, коли він прибув із батьками, принцом Вільямом і принцесою Кейт, і своїми старшими братами і сестрами, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

У свої чотири роки Луї є одним із наймолодших членів королівської родини, який відвідав службу. І хоча він був ошатно одягнений для цієї події, його мама Кейт віддала перевагу його ніжним рокам, вибравши особливу краватку.

Луї виглядав дуже мило в синіх шортах, довгих шкарпетках, блейзері та сорочці, з волоссям, зачесаним набік. На його краватці, тим часом, були вишиті крихітні велосипеди.

Наймолодша особа Вільяма та Кейт була не єдиною королівською особою, яка носила прикрашену краватку. Так само зробив Джеймс, новий граф Вессекський.

Принц Луї Фото: Getty Images

15-річний хлопець супроводжував своїх батьків, Софі та Едварда, на Великодню службу в краватці, прикрашеній Land Rover.

Можливо, це був зворушливий кивок його покійному дідусеві, принцу Філіпу. Чоловік покійної королеви мав міцні зв’язки з Land Rover, користуючись зеленими Freelander протягом кількох років.

Принц Едвард з дружиною та сином Фото: Getty Images

Величезна кількість членів королівської родини вийшла в неділю, щоб відвідати те, що стало першою великодньою службою правління короля Карла ІІІ.

Нагадаємо, принц Луї дебютував під час великодньої служби з родиною.

Також Фокус писав про те, що принц Луї може не відвідати коронацію дідуся через свою поведінку на попередніх заходах.